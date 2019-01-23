安倍訪俄期間　在酒店乾等普京半個鐘才獲准「進宮」

俄羅斯總統普京總是愛遲到，在周二（22日）舉行的日俄峰會也不例外。據日本共同社報道，安倍晉三在酒店等了半小時以上才收到克里姆林宮的通知，普京已準備好會面，結果會面較原定時間遲了46分鐘。

等了半個多小時，安倍終於可進克里姆林宮與普京會面，兩人握手的一刻。（路透社）

安倍與普京握手面向攝影機等拍照，背後的外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）等人繼續維持同一姿勢。（路透社）

報道稱安倍住在克里姆林宮附近的酒店，原定會面時間是周二下午2時（香港時間晚上7時），但安倍一直在房間等待至2時半多左右，才收到克里姆林宮的通知。結果由前往克里姆林宮至兩人正式開始會面，較原定時間遲了46分鐘。

俄方當然沒解釋普京遲到原因，但實際普京已並非首次遲到，而且可以說「有進步」。對上一次日俄首腦舉行會談是2018年的9月和5月，普京分別遲到了2個半小時及50分鐘，而對比2014年普京與德國總理默克爾會面足足遲到4小時15分鐘，這次才遲46分鐘已算「短」。

不過儘管如此，普京並未有冷落「苦苦等待」的安倍。在走進克里姆林宮後，普京特意安排安倍參觀他的辦公室，在兩人碰面時普京更以親暱口吻「見到你真高興！」與安倍打招呼。普京對這位已見面24次的「好朋友」，可謂相當親切。

（共同社）