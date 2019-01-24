與威廉短暫分手　王室曾擔憂凱特成為「卡米拉2.0」？

英國威廉王子（Prince William）與劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）結婚8年多，誕下3名孩子。回顧兩人婚前9年的愛情長跑，少不免有些風波。 威廉與凱特拍拖3年後曾於2007年短暫分手，英國《每日快報》（Daily Express）周三（23日）報道，那次分手引發王室內部憂心忡忡，原因竟是害怕凱特會成為下一個卡米拉，即是擔心兩人會走向王儲查理斯（Prince Charles）與康沃爾公爵夫人卡米拉（HRH Camilla, The Duchess of Cornwall）的舊路，「在錯的時間遇上對的人」。 報道又指，在威廉與凱特分手期間，菲臘親王（Prince Philip）曾向凱特給予支持。

英國《每日快報》（Daily Express）周三（23日）報道，據王室傳記作者尼爾科（Katie Nicholl）2010年出版的書籍《威廉與哈里》（William and Harry）所指，凱特曾經要求威廉王子不再與其他女生調情。據書中描述，凱特的計劃沒有成功，最終與威廉短暫分手。

尼爾科認為上述情節似曾相識，「很難不把威廉與其父親王儲查理斯作比較」，「威廉是否也在錯的時候遇上對的女子呢？」。她稱，王室當時受到查理斯的「經驗」影響，也十分害怕凱特會成為下一個卡米拉。

查理斯與卡米拉1971年在一場馬球賽中邂逅，但兩年後因王儲要到海軍服役而分開。卡米拉其後下嫁鮑爾斯（Andrew Parker Bowles）准將，查理斯則迎娶戴安娜王妃（Princess Diana）。

可是，查理斯與卡米拉婚後藕斷絲連，最終更與各自的伴侶分開，戴安娜王妃便曾指「我的婚姻中有三個人，太擠了。」查理斯與卡米拉兩人兜兜轉轉，終在2005年結為夫婦，惟兩人關係一直為外界所詬病。

威廉與凱特：王儲查理斯與卡米拉公爵夫人年輕時相識，後來各自展開婚姻，但均告失敗。二人最終在2005年結婚。圖為他們2014年出訪加拿大時擲紙飛機的畫面。（視覺中國）

王室顯然不希望威廉重蹈其父的覆轍，因婚姻關係而備受批評。據尼爾科所說，在兩人分手期間，有人給予凱特支持——他便是菲臘親王（Prince Philip），也就是威廉的爺爺。

尼爾科稱，菲臘親王向凱特發信息，指「威廉會在適當的時候贈送你一枚戒指」，暗示威廉最終會有所表示。她認為，這是一次用心良苦的保證，說明凱特是受到珍視。最終威廉與凱特復合，並在3年後訂婚，修成正果。

（每日快報）