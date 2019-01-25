美政府停擺員工財困　商務部長羅斯化身「晉惠帝」：為何不借錢？

香港勞工及福利局局長羅致光在申領長者綜援合資格年齡上調一事中，在1月14日發表「60歲是中年」一說，惹來市民強烈反響。美國亦出現類似情況，有高官在80萬政府員工被迫放無薪假或是無薪工作、抱怨生活出現困難之際，提供相當「有見地」的建議。 被指說話「貼地」的高官，就是美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。他周四（24日）對財困的公務員建議說：「無錢用，為何不去借錢？」

美國一些政府員工因沒有收入，儲蓄不足以應付日常開支，只能向食物銀行等組織索取食物。（路透社）

美國聯邦政府局部停擺踏入近一個月，無薪假對員工的影響已是「痛到入肉」，有人連解決三餐都成問題。商務部部長羅斯周四（24日）在出席美國財經新聞台CNBC一個節目時表示，他不明白為何員工要去依賴食物銀行，政府有提供一個可讓員工解決燃眉之急的方案：向商務部聯邦信用社借錢。

羅斯稱他知道借錢是需要還利息的，但他表示信用社會會以很低息放貸。

「還唔到揾鬼借」​

先不論商務部聯邦信用社正提供的借貸利息是高昂的8.99%（高盛的借錢平台Marcus也不過是6.99%，其他銀行更優惠），羅斯這番話令不少聽眾感到不可理喻。《紐約時報》引述一名被迫放無薪假的員工的抱怨，足見這位商務部部長有多「離地」。

「去借錢，即使是無息貸款，都是基於我們相信政府哪天會恢復運作。如果我下個月依然無法領到薪水，無辦法償還這筆貸款，那我應怎麼辦？」

身為百萬富翁的商務部長，當發現現金不足第一時間當然是去借錢，但一般市民可沒有這種現金流概念。一般勞工的收入可不是從股票或其他可預期的收入而來，他們的收入來源就是工作，政府停擺不知何時結束，在現金流中斷沒法還債的情況下，他們憑甚麼借貸？更不用說他們要被迫償還借錢的利息。

美國有線電視新聞網為羅斯的發言給了一個比喻：「Let them eat cake」，中文的意思就是大家都認識的：「為何不食肉糜？」羅斯可比法國瑪麗皇后，可比晉惠帝。

（綜合報道）