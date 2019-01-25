英女王疑隱晦談「英國脫歐」　籲尋求共識睇大局

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）政治上必須保持政治中立，不過她不時被指話藏玄機，暗中表達自己的政治傾向，惹來不少揣測。 她周四（24日）出席桑德林漢姆婦女協會（Sandringham Women’s Institute）百周年活動時發表演說，她呼籲各界尋求「共識」，「永遠不要忽視大局」。《衛報》認為，這番說話被解讀為針對國內爭論不休的脫歐議題而發。

英女王在活動中談到互相尊重對方意見的美德。目前國內對脫歐意見嚴重分歧，首相文翠珊（Theresa May）提出的草案被國會否決，議員對於下一步應該如何走下去仍未有共識。

英女王藉着在桑德林漢姆婦女協會的演講，談及該會的品質：「繼續重視耐心、友誼、對着力關注社區，以及慮及他人需要，在今時今日是重要，一如協會在當年成立之時。」

她其中「點題」發言稱：「當然，每一代人都面臨新挑戰和機遇。當我們在現代尋找新答案時，我個人更喜歡試驗過和測試過的方法，比如說人家好話、尊重不同的觀點、一起尋求共識，以及從不忽視大局。對我來說，這些方法是永不過時，我向每個人推薦它們。」

英女王必須保持政治中立，外人不時從她發言分析話中有話的表態。而她2018年7月接待美國總統特朗普夫婦時，更被指透過佩戴的胸針暗嘲特朗普。（Getty Imgaes）

有口難言 多次隱晦表態

英女王原則上必須保持政治中立，不能隨心所欲發表意見，惟她不是第一次在「非常時候」表達被視為涉及政治的言論。

2014年蘇格蘭獨立公投之前，她出席一個公眾場合時更直言希望選民「對將來仔細考慮」，被視為罕有干預政治。結果55%蘇格蘭人反對獨立、45%支持，因此繼續留英。

來到2016年英國脫歐公投，《太陽報》報道指她向前副首相克萊格（Nick Clegg）透露，她認為歐盟正走向錯誤方向。該報更大字標題報道「英女王支持脫歐」，惹來白金漢宮控告該報違反新聞守則。

英女王有時更被指「有口難言」，而選擇透過衣着釋放訊息。例如她2018年7月接見美國總統特朗普（Donald Trump）夫婦時，則被指以佩戴的胸針暗嘲特朗普。有人發現，英女王第一天與特朗普會面時，選擇了美國前總統奧巴馬於最後一次訪英時送給自己的胸針，被解讀為暗撐奧巴馬。

一直以來，英國君主都嚴守「政治中立」原則，王儲查理斯2018年11月接受英國廣播公司（BBC）訪問時亦強調，他日成為國王後，他亦會「受憲法約束」，不會像現在公開參與政治活動。

（綜合報道）