【菲臘親王撞車】英王室成員點解唔扣安全帶？　或因為一個字：靚

英國菲臘親王（Prince Philip）1月17日駕車外出時發生交通意外，他被發現出事時沒佩戴安全帶。時隔兩日，他又再次在「無拘無束」的情況下駕車外出，後來警方勸他，需注意交通安全。 除了菲臘親王外，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）、威廉王子（Prince William）和哈里王子（Prince Harry）等也曾被發現乘車時沒佩戴安全帶。他們可以不佩戴安全帶的理由是什麼呢？

其中一個解釋是，王室成員出遊時一般都有貼身保鑣和車隊保護，發生意外機會不大。惟英國設有佩戴安全帶的條例，加上王室成員不如英女王般不受法律規限，「一般」而言也要遵守法例，那麼為何還看到他們在車上沒有配戴安全帶呢？

曾任職王室成員保護工作的摩根（Simon Morgan）說：「活動或場合規模有多大？個人外觀重要嗎？」他說配戴安全帶會影響王室成員衣着，所以外觀往往會被納入相關考量因素之中。

他指出，保護王室成員的工作存在許多灰色地帶，而保安人員在每個情境也需在風險和威脅，以及他們的外觀之間取得平衡。

英國王室：英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）大婚當日乘車時，也沒佩戴安全帶。（Getty Images）

摩根提出理據，對普羅大眾而言雖然顯得有點迂腐和單薄，卻又非完全無理。

大家可以嘗試想像，薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）大婚當日乘車到場時，接規定戴上安全帶，這會對她身上那套Givenchy婚紗會造成何等的「破壞」呢？

王室成員重視形象，除了維持其儀態和聲譽外，還因為他們備受大眾關注。一旦安全帶導致男士們的西裝多出一道皺摺，又或者女士們被記者拍到身材因安全帶束住而過份突顯，這都可能會成為王室需要應對的煩惱之一。

菲臘親王退而不休：他1月17日駕車時發生意外，現場圖片可見，路面遺下大量玻璃碎。有目擊者形容意外看似挺嚴重。經此一役，外界關注英女王及查理斯王子會否狠下心腸，不讓他再駕車。（美聯社）

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（澳洲新聞網）