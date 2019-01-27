【英國王室】菲臘親王駕車肇事　發信向交通意外傷者道歉

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）丈夫菲臘親王（Prince Philip）1月17日在桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）入口附近駕駛一輛越野路華（Land Rover）汽車時發生交通意外。他自稱當時因陽光刺眼未能看清路面，導致座駕與迎面車輛相撞。 在意外中受傷的女子稱他一直沒有致歉。時隔11天後，她終於等到了。他在信中道，對傷者費爾韋瑟（Emma Fairweather）表示非常抱歉，並祝她早日康復。

現年97歲的菲臘親王1月17日在諾福克郡（Norfolk）桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）附近駕車，與另一部車相撞後翻側。被撞的汽車上2名女子受傷，菲臘親王則沒事，只是有點受驚。他向警方表示，汽車來到T字路口時見陽光刺眼。他當時戴着墨鏡，但沒佩戴安全帶。

他在信中向女傷者表示：「我想讓你知道我為自己在意外中所做的事有多抱歉」，並祝對方早日康復。

費爾韋瑟曾接受英國媒體訪問，稱不滿他沒有道歉。她在接獲信件後接受《星期日鏡報》訪問，表示非常開心。菲臘親王在信中署名時沒有加上頭銜，信中的下款僅寫下自己的名字「菲臘」。費爾韋瑟對他親民的做法感到既欣喜又意外。

菲臘親王退而不休：他1月17日駕車時發生意外，現場圖片可見，路面遺下大量玻璃碎。有目擊者形容意外看似挺嚴重。經此一役，外界關注英女王及查理斯王子會否狠下心腸，不讓他再駕車。（美聯社）

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（綜合報道）