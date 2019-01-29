【英國王室】喬治與夏洛特家教甚佳　歸功「超級保母」

英國王室最矚目的兩位小成員——現年5歲的喬治王子（Prince George）以及3歲的夏洛特公主（Princess Charlotte），他們在出席公開場合時跟同齡孩子有點不一樣：兩人滿有童真、表現活潑，卻沒大吵大鬧或「扭計」等行為。 這一切都要多得被譽為「超級保母」的博拉略（Maria Borrallo）管教有方。她要求小王室成員們作息定時、多作戶外活動。此外他們不能嬌生慣養，要動手接觸泥土以便將來學習種植，而即使外面大雨滂沱，孩子們都照樣出外。

博拉略畢業於知名的英國保姆學校諾蘭學院（ Norland College ）。她自2014年起受僱於王室，負責照顧當時僅8個月大的喬治王子。夏洛特公主及路易王子（Prince Louis）出生之後，她也成為他們的保母。

諾蘭學院的專家赫倫（Louise Heren）表示，在博拉略指導下孩子們「不會出亂子」。她會在旁留意着，讓小朋友在步出飛機前拖着媽媽的手，微笑並向群眾揮手：「他們不能在此時哭喊、像是處於『可怕的兩歲』（terrible twos）狀態或是發脾氣。」

英國王室：喬治王子和夏洛特公主在「超級保母」嚴厲管教下，即使在玩樂時，也會保持十足儀態，維持王室高貴優雅的形象。圖為英國劍橋公爵夫人凱特帶同喬治和夏洛特在英格蘭西南部一片草地上玩耍。（視覺中國）

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這位王室保母規定小孩們晚上7時上床睡覺、每隔數天安排他們吃不同的食物，以及安排很多戶外活動。赫倫稱博拉略很懂得怎樣通過遊戲去做教育。她說博拉略如此安排，「你可以說她是老派作風使然」。

她讓孩子們盡量置身在有新鮮空氣的地方、踏單車、跟狗兒一起玩耍。她會讓孩子滿手是泥，這樣可讓他們將來學習種植。即是外面下大雨，孩子們照樣出外。她認為只要孩子穿上合適的衣物，出外也不是問題。

諾蘭學院成立於1892年，自此訓練出逾1萬名專業保母。赫倫說諾蘭學院出身的保母都穿淺啡色制服，博拉略也是。這種做法看起來是老式，但不等於當中釋出的訊息是老套的。赫倫說博拉略不是為人嚴厲，而是認真及實際地做事。她清楚知道孩子們的日程，事前會對他們解釋很多，這樣到了真正履行王室公務時便不會出現問題。

（太陽報／鏡報）