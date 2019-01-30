【英國王室】小王子小公主手足情深　凱特或有意生第4胎

英國劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與丈夫威廉王子（Prince William）育有3名子女：5歲的喬治王子（Prince George）、3歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）和9個月大的路易王子（Prince Louis）。英國傳媒周一（28日）引述消息指，37歲的凱特還打算再生一個孩子。

英國《太陽報》引述消息人士透露，凱特看到喬治和夏洛特兄妹親密無間，也想給路易生一個年齡相近的妹妹。據說她的丈夫威廉王子也贊成：「只要能令她快樂，他（威廉王子）什麼都願意，這是他婚前向她許下的承諾。」

凱特很可能是受到其他兒女繞膝的王室影響而有這個想法，例如「奶奶」英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）以及與凱特關係密切的丹麥王儲妃瑪麗（Mary, Crown Princess of Denmark）同樣有4名孩子。

不過，知情人士表示，凱特想再懷孕還有別的原因：她希望專注於家庭事務多於履行王室公務，因為她喜歡留在家中照顧孩子，認為自己最重要的任務是保持婚姻愉快和支持丈夫。

路易小王子出生後，姊姊夏洛特抱着他，輕吻他的額頭。（視覺中國）

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（太陽報）