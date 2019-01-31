凱特Meghan Markle常遭網上欺凌　英國王室要求社交網站出手處理

英國王室的劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與薩塞克斯公爵夫人梅根馬克爾（Meghan, Duchess of Sussex），兩人雖然偶有不和傳聞，但原來她們在網上卻是「同病相憐」，經常遭人用惡意留言欺凌。 美國有線新聞網絡（CNN）周三（30日）報道，王室曾向社交網站公司求助，希望這些公司可以處理問題。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士表示，負責看管凱特和梅根辦公室的王室成員，曾經直接向Instagram和Twitter求助，要求它們協助控制針對兩名公爵夫人的網上惡意留言。

報道指，謾罵通常是由其中一名公爵夫人的支持者，針對另一名夫人的留言，部分內容帶有性別歧視和種族歧視。消息人士稱，雖然主要的留言內容都是正面的，但負面留言的數量之多，令王室感到難以處理。

消息人士透露，王室早在他們的社交媒體帳號成立之初，便利用手動和自動的工具來過濾和刪除有關欺凌、性別與種族歧視，以及暴力等留言。王室曾接觸Twitter表示關注部分不安和具恐嚇性的留言；Instagram則曾向王室提供監察工具協助阻止惡意留言。

Twitter和Instagram均表示不評論個別用戶的情況，但它們各自都指出公司有機制應對平台上的惡意行為和冒犯留言。

（美國有線新聞網絡）