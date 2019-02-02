英哈里王子搬家收大禮讓Meghan Markle飽眼福　腹中BB好胎教

英國哈里王子（Prince Harry）及夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）3月會搬離倫敦肯辛頓宮（Kensington Palace），遷入溫莎堡的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。英女王將送贈一些不一樣的禮物，祝賀兩人喬遷之喜。 屆時安心待產的梅根將天天看着這些禮物，讓她大飽眼福，看來也能讓腹中胎兒有着與別不同的「胎教」。

事緣兩人傳已獲英女王邀請在皇室珍藏藏品中，挑選一些畫作裝飾新居。消息人士指他們已獲得一張畫作清單，兩人正在考慮選擇喜歡的畫。

英王室收藏的藝術品，是全球私人收藏品中數量最多，當中有些更是外人即使有錢也買不到的精品。

藏品中包括逾50幅意大利畫家加納萊托（Canaletto）的作品、約600幅達文西（Leonardo da Vinci）畫作，以及至少20幅米高安哲奴（Michelangelo）的真跡。近代藝術家安迪華荷（Andy Warhol）及Anish Kapoor的作品也在其中。

英女王此舉一點也不偏心，哈里兄長威廉王子（Prince William）當年與凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）結婚並搬入肯辛頓宮時，兩人也獲邀挑選一些名畫。

（快報／名利場）