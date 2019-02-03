【英國王室】Meghan Markle探訪性工作者　香蕉上寫字打氣夠貼心

英國哈里王子（Prince Harry）與薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）上周五（2月1日）探訪布里斯托爾（Bristol）一家支援性工作者的機構。梅根在準備分發食物期間，用筆在香蕉上寫上打氣字句，包括「You are loved」（你是被愛的）、「You are special」（你是特別的）等，並且畫上愛心圖案，十分貼心。

在活動期間，哈里夫婦與機構One25的義工和捐贈者見面，並不公開地再會見了一位前性工作者。

哈里夫婦又在活動中準備給予性工作者的食物。期間梅根拿起雙頭筆，在香蕉上寫上一句句簡單又窩心的打氣字句，例如「你是特別的」、「你是堅強的」、「你是勇敢的」和「你是被愛的」。她還在每隻蕉畫上心形圖案。

梅根表示，寫字句的靈感源自她在美國一間學校的見聞，她曾遇見一名女士發起午餐計劃，在孩子吃的香蕉上寫打氣字句，鼓勵他們要自強。她認為這個小小的動作是非常好的主意。

Meghan Markle探訪性工作者：梅根在香蕉上寫上打氣字句，表達祝福，並希望勉勵性工作者自強不息。（Getty Images）

一位化名薩姆（Sam）的前性工作者向哈里夫婦講述自己14歲時當性工作者的經歷。她形容哈里夫婦這次探訪很好和十分感人，覺得自己受到關懷。她又稱，相信收到香蕉的人直到它腐爛也不會吃掉。

機構負責人史密斯（Anna Smith）表示，哈里夫婦的工作十分重要，認為他們試圖解決關於性工作者的問題，並表示性工作者是弱勢的一群。

Meghan Markle探訪性工作者：梅根除了寫上打氣字句之外，還畫了心形圖案。（Getty Images）

（英國廣播公司／每日郵報）