【英國王室】Meghan Markle探訪性工作者　香蕉上寫字打氣夠貼心

英國哈里王子(Prince Harry)與薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex)上周五(2月1日)探訪布里斯托爾(Bristol)一家支援性工作者的機構。梅根在準備分發食物期間,用筆在香蕉上寫上打氣字句,包括「You are loved」(你是被愛的)、「You are special」(你是特別的)等,並且畫上愛心圖案,十分貼心。