【英國王室】威廉王子熱戀女友「糖黐豆」　曾想為愛退學

英國威廉王子（Prince William）現與夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）組成三口之家、幸福美滿。他和妻子也曾短暫分手，最終修成正果。論及王子最多波折的一段感情，女主角卻不是凱特。 英國王室傳記作家尼科爾（Katie Nicholl）在2010年出版的書《威廉王子與哈里王子》中披露，這位王子從少鎮定自持，原來也有為愛情而頭腦發熱的時候。他為了這位戀人，曾打算從大學退學。

英國《太陽報》上周六（2日）報道，這位曾讓王子朝思暮想的女生，是少校馬斯格雷夫（Nicholas Musgrave）的千金阿拉貝拉（Arabella Musgrave）。

阿拉貝拉雖不是貴族出身，但她們一家與王室成員有一定交情。馬斯格雷夫少校管理的Cirencester Park Polo Club（暫譯：塞倫塞斯特公園馬球俱樂部），經常有英國王室成員進出。以哈里及威廉為核心的Gloss Posse社交圈，阿拉貝拉也是其中一員。眾人會在王儲查理斯位於海蓋特（Highgate）的鄉村莊園地庫開派對。

2010年的夏天，威廉王子當時18歲，亭亭玉立的阿拉貝拉走入一個朋友舉辦的派對，讓王子忍不住一看再看。他慨嘆自己怎麼從沒留意到這位女子。兩人在宴會上一起跳舞及喝酒，相伴至凌晨時分。阿拉貝拉和威廉王子道過晚安，後者悄悄走出開派對的房間，還跟着她走上樓梯。王子和阿拉貝拉那年夏天都盡可能待在一起。

威廉王子遇上未來老婆凱特之前，曾與一名英軍少校之女熱戀。圖為威廉與凱特2019年1月29日到蘇格蘭鄧迪（Dundee）出席維多利亞和阿爾伯特博物館鄧迪分館（V&A Dundee）開幕禮。（Getty Images）

王子的父親查爾斯王儲也知道兩人拍拖，雖然他希望自己的「新抱」名媛，還是對二人祝福。

威廉王子後來入讀聖安德魯斯大學（University of St Andrews），但他十分想念阿拉貝拉，很想跟她在一起，一到周五就從位於蘇格蘭的大學起程趕回海蓋特（Highgate）與女友見面。他甚至因為想跟她在一起，一度想過退學。

他與女友的關係，與不少人年少時的戀情一樣，敵不過時間考驗。威廉王子入學首年邂逅凱特，她鼓勵王子再想想退學的事。王子後來真的跟凱特拍拖，阿拉貝拉便成為「過去式」。

阿拉貝拉與王子分手後，有自己人生的軌道與事業。現年31歲的她，是的Gucci的人力資源總監。她2014年嫁給富豪布拉特（George Galliers-Pratt）。她和威廉仍是朋友。

意大利著名品牌Prada的副線Miu Miu在2012年11月底在倫敦舉辦為期3天的私人女性俱樂部活動。圖為阿拉貝拉與賓客當天出席時的情形。（Getty Images）

（綜合報道）