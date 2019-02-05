特朗普遭爆料　六成工作時間為「無組織」行政時間

美國新聞網站Axios報道，根據白宮內部人士洩露總統特朗普（Donald Trump）過去3個月的私人時間表，發現他有近六成的時間都是列作組織鬆散的「行政時間」（Executive Time）。

根據時間表，特朗普在上午11時前一般都沒有安排公事，他通常是以聽取簡報來展開一天的工作。

Axios報道指，特朗普時間表上的首5小時通常都列作行政時間，並寫明進行地點是白宮的橢圓形辦公室。報道引述6個白宮消息指出，早起床的特朗普在那些時段其實從來都不在辦公室中。消息稱，他早上會在官邸內看電視、看報紙、打電話給助手和官員，以及相信是發Twitter等等。

報道指，由2018年11月7日至2019年2月1日，特朗普總共有約297小時的「行政時間」；會議花了約77小時，其餘時間包括外遊和午餐等等。

特朗普的私人秘書韋斯特豪特（Madeleine Westerhout）在Twitter批評，洩露總統日程的人背信棄義和十分可恥。她指出，有關報道沒有提及特朗普每天都有數百個電話和會議，並形容特朗普這名總統比起近代歷史的任何人都更努力地為美國人工作。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）回應報道指，特朗普只是與前任的總統作風不同，並指他的政績有目共睹。她不評論白宮會否就總統日程外洩展開內部調查。

（Axios／美國廣播公司）