英女王在位67周年　低調慶祝背後原來是......

2019年2月6日，在香港是農曆年初二假期，不少市民繼續慶祝農曆新年。對於很多英國人而言，這一天同樣具紀念價值，因為當天正是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在位67周年。 但話雖如此，英國方面除了在倫敦格林公園（Green Park）及倫敦塔（Tower of London）鳴放禮炮外，並未有大肆慶祝，原來這也是因為英女王的決定。

英女王在位67周年：2019年2月6日，英國皇家騎兵衛隊在倫敦格林公園（Green Park）鳴放41響禮炮，慶祝伊利沙伯二世在位67周年。按照國際慣例，21響禮炮為最高級別致敬，不過遇上英國王室活動，就會追加20響表達對王室的敬意。（Getty Images）

在67年前，即是1952年2月6日，英王佐治六世（King George VI）在睡夢中駕崩。

父親突然去世，身為大女兒的伊利沙伯公主當時正與丈夫、愛丁堡公爵菲臘（Prince Philip）到非洲肯尼亞（Kenya）訪問。由於他們身處偏遠地區，因此沒法即時得知有關消息，直到王室記者羅伯茨（Granville Roberts）在當地看到路透社的突發報道後，他即時通知菲臘的私人秘書帕克（Michael Parker）。

英女王在位67周年：1948年6月3日，當時仍是公主的伊利沙伯二世（左2）與父王佐治六世（左）、母親伊利沙伯（其後為王太后）及第16代諾福克公爵到馬場參加活動。（Getty Images）

帕克收聽英國廣播公司（BBC）的新聞報道，證實消息屬實後，隨即向菲臘報告。但要如何向愛妻告訴這宗訃聞，對於菲臘而言亦是個艱難決定，最終他棄用由官員陪同的傳統方式，而是和伊利沙伯到花園漫步時，向對方告訴真相。伊利沙伯固然受到打擊，但同時意識到自己身為王位繼承人的責任，她在房間獨處一小時後，隨即商討回國的方法。

正因如此，伊利沙伯二世至今都認為，自己繼位之日正是父王忌日，因此她無意在這一天大肆慶祝。

英女王1952年2月繼位後，至1953年6月2日正式舉行加冕典禮，故此通常王室也會在6月盛大慶祝英女王的加冕周年紀念。

英女王在位67周年：伊利沙伯二世（當時為公主）與丈夫愛丁堡公爵菲臘在1952年2月4日訪問非洲國家肯尼亞，他們在首都內羅畢的市政廳露台向民眾揮手。不過在兩天後，她的父王佐治六世駕崩，當時只有25歲的她隨即繼位。（Getty Images）

英女王在位67周年：1939年5月6日，英王佐治六世伉儷外出參加公務，伊利沙伯公主（右二）和妹妹瑪嘉烈公主在倫敦滑鐵盧火車站送行。（Getty Images）

現年92歲的伊利沙伯二世仍未有退位意慾，假如她在2022年仍然在位，她屆時將會慶祝在位70周年，預計到時的慶祝規模會比2012年的60周年活動更大。不過，伊利沙伯二世至今已經打破多項紀錄：

英女王在位67周年：伊利沙伯二世與王夫菲臘親王在1947年11月20日結婚，至今已經共度超過70載，創英國王室成員最長婚姻紀錄。（Getty Images）

在位最長的英國君主【67年，其次按次序分別為維多利亞女王（Queen Victoria，63年216日）、佐治三世（George III，59年96日）、詹姆士六世（James VI，57年246日）、亨利三世（Henry III，56年29日）】

英女王在位67周年：伊利沙伯二世雖然已經年過九十，但依然經常出席王室公務，她在2018年履行289項公務，遠比年輕一代更勤力。（Getty Images）

全球在位最長的在生君主：泰王普密蓬在位73年後，在2016年駕崩，自此伊利沙伯二世成為紀錄保持者。

英女王在位67周年：2018年10月23日，伊利沙伯二世在倫敦白金漢宮會見到訪的荷蘭國王威廉-亞歷山大伉儷。與英女王在位超過六十年相比，在2013年才登基的威廉-亞歷山大顯然像「新手國王」。（Getty Images）

最長壽英國君主：伊利沙伯二世在2007年12月21日超越維多利亞女王，成為最長壽英國君主。假如她可以活到2024年2月27日，將會超越愛麗絲公主（Princess Alice）的97歲312日的紀錄，成為最年長的維多利亞女王後代。

（綜合報道）