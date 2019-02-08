泰國首見皇族選總理　烏汶叻公主從政　巴育3月角逐添對手

政壇核心外圍
撰文：
最後更新日期：

泰國3月24日舉行大選，候選人的登記工作周五（8日）截止。現任總理巴育（Prayut Chan-o-cha）同日宣布參加。

公民力量黨（Palang Pracharath，PPRP）1月30日正式邀請巴育，提名他為代表該黨出戰的首相人選。按例政黨在登記候選人時可提名不超過3人。PPRP只提名巴育一人。

巴育將面對幾位候選人挑戰，當中包括泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的長姊烏汶叻公主（Princess Ubolratana）。

除巴育外，另一矚目的候選人應是同日宣布參選的烏汶叻公主。公主選總理是泰國政壇前所未見的事。

她參選的消息由泰愛國黨（Thai Raksa Chart Party）公布。泰愛國黨是流亡海外前總理他信（Thaksin Shinawatra）所屬的為泰黨（Pheu Thai Party）分支。公主是泰愛國黨提名的唯一一位候選人。巴育已接受她的提名。

烏汶叻公主是已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）與王后詩麗吉（Queen Sirikit）的長女。她現年67歲，小時有「法國娃娃」的綽號。

她也被外界稱為「學霸公主」，原因是其在美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）獲頒數學理學士學位，然後在美國加州大學（University of California）獲頒公共衛生碩士學位。

她1972年放棄銜頭下嫁美國人彼德・拉茲・詹森（Peter Ladd Jensen）。兩人育有3名子女，惟在1988年離婚。她在2001遷回泰國居住。

新泰王終全權掌控千億財產　有樓有地有酒店　為何要等69年？
國葬之後　從新泰王、軍政府與政黨的三角關係　解讀泰國政壇未來
【泰王駕崩】軍方誓阻走向共和　泰王身後埋危機　重啟選舉成關鍵

（亞洲新聞台／聯合早報）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。