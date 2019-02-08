泰國首見皇族選總理　烏汶叻公主從政　巴育3月角逐添對手

泰國3月24日舉行大選，候選人的登記工作周五（8日）截止。現任總理巴育（Prayut Chan-o-cha）同日宣布參加。 公民力量黨（Palang Pracharath，PPRP）1月30日正式邀請巴育，提名他為代表該黨出戰的首相人選。按例政黨在登記候選人時可提名不超過3人。PPRP只提名巴育一人。 巴育將面對幾位候選人挑戰，當中包括泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的長姊烏汶叻公主（Princess Ubolratana）。

除巴育外，另一矚目的候選人應是同日宣布參選的烏汶叻公主。公主選總理是泰國政壇前所未見的事。

她參選的消息由泰愛國黨（Thai Raksa Chart Party）公布。泰愛國黨是流亡海外前總理他信（Thaksin Shinawatra）所屬的為泰黨（Pheu Thai Party）分支。公主是泰愛國黨提名的唯一一位候選人。巴育已接受她的提名。

烏汶叻公主是已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）與王后詩麗吉（Queen Sirikit）的長女。她現年67歲，小時有「法國娃娃」的綽號。

她也被外界稱為「學霸公主」，原因是其在美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）獲頒數學理學士學位，然後在美國加州大學（University of California）獲頒公共衛生碩士學位。

她1972年放棄銜頭下嫁美國人彼德・拉茲・詹森（Peter Ladd Jensen）。兩人育有3名子女，惟在1988年離婚。她在2001遷回泰國居住。

（亞洲新聞台／聯合早報）