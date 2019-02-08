【英國王室】Meghan Markle摯友為BFF闢謠：她父親從不致電女兒

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）料在4月臨盆，惟有關她的是非流言傳個不停，想必她心中也不好受。 梅根的摯友們既擔心負面新聞不利孕婦健康，也為她感到不值。當中5名好友匿名接受英國小報《人物》訪問為她闢謠，包括披露號稱常常無法聯絡到女兒的托馬斯（Thomas Markle），從沒致電或發短訊給梅根。

接受訪問的5名女子，都是梅根核心朋友圈子成員。其中一位女子曾與梅根一同演出，她說大家接受訪問的目的，是對抗「她們看到的全球性欺凌，以及說出關於朋友的事實。」

這位梅根長期朋友在本周出版的《人物》中說出：「梅根坐着承受那些謊言與不實之詞，我們擔心這些事對她和寶寶有什麼影響。（人們）將一個人置於這個水平的情緒創傷中是不對的。（請外界）讓等待新生命誕生的他們獨處吧。」

梅根是非多：英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）五位女性好友接受英國小報《人物》訪問。其中一人說梅根默默承受外界流言中傷。圖為她2月7日在倫敦出席Endeavour Fund Awards頒獎儀式時的情形。（路透社）

梅根待人 一如以往

五位好友都曾到哈里夫婦的家。她們指對於貴族來說，浮若閣摩爾宮（Frogmore House）或許不算很大：「但她將家居布置得舒適。外界所認為他們的生活方式跟現實是兩回事。梅根每天都為哈里下廚。」

其中一位來自洛杉磯的好友說：「我們最近數天待在一起。她的丈夫出差了。在她為我準備的房間內，有一枝蠟燭在床邊燃起，旁邊備有拖鞋和袍子。屋內只有我們兩個人。這是我們的時間。她能做出最好吃的菜。她每日都泡茶。」

她又舉例說，外面下着雨而且泥濘處處的時候，狗兒全身髒髒的，梅根會拿毛巾為牠們擦身：「她有多愛動物、有多愛她的朋友、有多愛給朋友做菜、照料您——這些從沒改變。」

梅根是非多：在5位女性好友眼中，成了英國薩塞克斯公爵夫人待人接物一如以往的真誠，而且非常關心朋友。圖為梅根2018年10月29日訪問新西蘭期間，跟來自一些精神健康計劃的青年人見面。（路透社）

「手足不是她人生一部分」

自從梅根與哈里王子的關係在2016年公開後，她一直被流言困擾，當中傳得最多的包括她疏遠父親托馬斯（Thomas Markle），以及沒有善待同父異母的姐姐薩曼莎（Samantha Markle）。

一名梅根的長期朋友指出，那些同父異母手足之間的不和都是被營造出來的，而這不是真相。她說小托馬斯（Thomas Markle Jr.）與薩曼莎已是青少年時，梅根才剛出生：「他們不是她人生的一部分。」

托馬斯多次自稱沒法接觸女兒的說法，在這些好友眼中都不是真的：「他知道怎樣接觸到她。他從沒打電話給她；他從沒向她發短訊。這（對梅根來說）是超級痛苦。」

梅根是非多：英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）五位女性好友接受英國小報《人物》訪問。其中一人表示，從她跟小朋友真誠對話的場面看來，這就是她們認識的梅根。圖為梅根2月1日在英國布里斯托（Bristol）出席拳擊慈善機構Empire Fighting Chance的活動，跟場內小朋友聊天。（路透社）

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「她是完美的聆聽者」

對於每日都跟梅根通話的朋友來說，她是完美的聆聽者。她能在其對工作的熱情以及與人接觸的強烈興趣之間做出平衡。

一位曾跟梅根合演的朋友說：「當你看她外訪、她與小朋友坐在沙發上以及她真誠地跟人說話時，這就是（她們認識的）梅根。這就是她跟小朋友一起玩耍的方式，這就是梅根。」

在她們眼中，梅根是一位會就大事或小事親手寫感謝卡給別人的、無私的朋友。她也是朋友需要建議時可以依靠的人。一位舊同事表示：「每當我遇上難題，我一定會這麼想：『我要跟梅根說』。」她說自己每天都跟梅根談話，而後者每次一開口就是問及她的孩子及和她：「她甚至不准我在說完自己的情況前，問及她的情況。」這位朋友以如此一句說話，指出梅根有多愛護朋友。

（People）