泰王評長姊選總理：極不妥當　違憲法精神

泰國護國黨（Thai Raksa Chart Party，前譯「泰愛國黨」）提名現年67歲的烏汶叻公主（Princess Ubolratana），參加3月24日舉行的大選，競逐總理之職。 國內有聲音認為身為公主的她從政是有問題，泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）周五（8日）晚上開腔，指她此舉是違反憲法精神。

泰王哇集拉隆功周五晚約11時透過電視台發聲明稱，烏汶叻公主仍是王室一份子，王室高級成員參政極不妥當，有違國家傳統。他強調所有王室成員都應遵守保持政治中立的憲法規定，不可擔任任何政治職務。

烏汶叻公主是已故泰王普密蓬（Bhumibol Adulyadej）與王後詩麗吉（Queen Sirikit）的長女，也是現任泰王的長姊。她1972年放棄銜頭下嫁美國人彼德・拉茲・詹森（Peter Ladd Jensen）。兩人育有3名子女，惟在1988年離婚。她在2001遷回泰國居住。如今她的銜頭是Tunkramom Ying，意思是「攝政王后的女兒」（Daughter to the Queen Regent）。

公主成為泰護國黨唯一提名的首相候選人。這是該國首次有王室成員參加政並競選首相。她的競選對手將包括尋求連任的現任總理巴育（Prayut Chan-o-cha）。

護國黨由泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）的親信成立，為泰黨（Pheu Thai Party）的分支。公主周五在社交網站回應說，她已放棄王室頭銜，沒有任何特權。

公主參選總理是泰國政壇前所未見的事，軍方周五質疑此舉有違選舉法，促選舉委員會決定是否需要裁定這提名無效。會方拒評事件，傳下周一（11日）開會。