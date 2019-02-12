【英國王室】專家分析Meghan Markle字跡：自戀又愛炫耀

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的爸爸托馬斯（Thomas Markle）周日（10日）公開女兒2018年8月寄給他的親筆信。她在信中指父親多番向傳媒說謊，例如訛稱女兒拒絕給予金錢支援以及不理睬他等，令她的心「碎成千萬片」。托馬斯全盤否認，還說自己承受巨大打擊。 梅根字體秀麗，以前更憑一手好字賺錢。不過她的文情並茂，顯然未能打動父親。 有英國字跡專家分析她這封家書，認為她是「自戀的女人」。童年至少女時期的經歷對梅根有深遠影響。她因父親而變得「焦慮和脆弱」。

梅根是非多：梅根寫得一手好字，甚至曾以此賺錢。不過她在2018年8月向爸爸寫下文情並茂的信，看來未能讓他理解她，信件反而被他公開。這可能會讓兩父女的矛盾加深。圖為2018年7月11日，梅根和哈里王子到訪愛爾蘭時在訪客留言冊簽名。圖右是在愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）。（Getty Images）

梅根是非多：梅根的父親2019年2月將女兒的親筆信公開，反駁她好友的指控。英國筆跡專家特拉塞爾（Tracey Trussell）指梅根書寫時，開首的文字（圖下）都有很多「覆蓋的」筆劃，顯示她想表達自己的想法，想說她真的想講的事。圖為2018年7月11日，梅根和哈里王子到愛爾蘭白宮（Aras an Uachtarain）時在訪客留言冊簽名。（Getty Images）

梅根在長達5頁紙的家書中，說不明白父親為何選擇傷害她，例如對外謊稱曾致電告訴她無法出席婚禮。梅根又指自己和丈夫哈里王子（Prince Harry）一直支持和保護父親，在他心臟病發時「又打電話又傳短訊，求你接受幫助，還派人到你家」，惟他卻利用傳媒攻擊哈里。托馬斯自己本來沒打算公開信件， 但梅根數名摯友上周接受美國雜誌《人物》訪問時「攻擊」他，因此才被逼反擊。

英國筆跡專家貝奇（Emma Bache）指她的字體「高度風格化」，這顯示她「非常謹慎」，同時是一個「表演者和自戀者」。

貝奇指出：「她超級謹慎，而且很清楚全世界都在注視她，而這是她所喜歡的。」她直言梅根不是一個有急才，或有高度創意的那種人，而是一個「完美的表演者及戰略家」。

貝奇指梅根的字體常見向右傾斜的情況，這顯示她情感與活力同樣旺盛，同時為人自覺以及自我中心。

梅根和父親關係不和，梅根在信裏指父親多番說謊、向小報爆料，以及攻擊哈里，把她的心撕碎成千萬片。圖為梅根和托馬斯舊日合照。（視覺中國）

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極度壓抑情緒 不讓自己犯錯

另一筆跡專家特拉塞爾（Tracey Trussell）指出，梅根將其大量的想法「注入」筆鋒，說出對她影響甚深的事。特拉塞爾評論梅根的字體是：「極度風格化以及不自然——這告訴我們她是脆弱、壓抑自已曾經歷過的傷痛及失望。」

特拉塞爾同時指出，她的字體揭露其完美主義者的特質，以及用將自己的真實感受隱藏：「整份手稿都有發條式的規律，其節奏是笨拙及做作的，這顯示她對自己的情緒及行動，加諸多大的控制。這樣她便不會做錯或說錯什麼。」

她指出梅根信件中，開首的文字往往有「覆蓋的」筆劃，「這告訴我們她有多想在這封信中表達自己的想法，以及她有多努力地去說她真正想講的事，以及成為一個堅強的人。」

特拉塞爾評論梅根的書寫風格時，有一點跟貝奇是一致的，就是指其字體向右傾斜，這顯示書寫的人壓抑自己情緒的程度是高的：「她想表現友善及與人合作。她想溝通以及表達自己。」

（快報／都市報）