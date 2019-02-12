杜特爾特：菲律賓有朝一日要改名為「馬哈利卡」

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周一（11日）出席馬京達瑙省（Maguindanao）布魯安鎮（Buluan）主持土地改革授地活動時表示，有朝一日他可能會把「菲律賓」這個國名改成「馬哈利卡」（Maharlika），並認為已故總統馬可斯（Ferdinand Marcos）推廣「馬哈利卡」這個名字的做法是對的。

杜特爾特說：「我們被稱為菲律賓，是因為麥哲倫（Ferdinand Magellan）利用國王腓力（King Philip，指的是腓力二世）的錢發現了這塊土地。不過沒有關係，有一天我們可以改名」；他又指，「實際上馬可斯是對的，他想把國名改成『馬哈利卡共和國』（the Republic of Maharlika），因為這是馬來語，意思代表安詳寧靜。」

葡萄牙探險家麥哲倫1521年發現菲律賓，將此地命名為菲律賓，是為向西班牙國王腓力二世（King Philip II）致敬。

前菲律賓參議員伊拉爾德（Eddie Ilarde）1978年提出「195法案」，建議把菲律賓國名改成「馬哈利卡」，當時的總統馬可斯對此表示支持，但最後法案未獲通過。

（綜合報道）