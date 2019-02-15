菲臘親王駕車肇事　英國檢察部門決定不落案起訴

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的丈夫菲臘親王（Prince Philip）1月17日駕車外出時遇上交通意外，造成2名途人受傷。 英國刑事檢察院（Crown Prosecution Service）周四（14日）宣布，不會就此落案起訴菲臘親王。

「炒車」後一個月，白金漢宮上周六（9日）表示，現年97歲的菲臘親王終於決定放棄繼續駕駛，交出駕駛執照。檢察部門發聲明指，考慮到案件各方面情況，包括罪責程度、司機年紀，以及司機願意交出駕駛執照等，當局決定不作檢控，並認為此決定合乎公眾利益。

菲臘親王1月17日在桑德靈厄姆（Sandringham）莊園附近駕車時，與一輛私家車相撞，親王的座駕撞至翻側，幸未有大礙，被撞的私家車上亦有兩名女子受傷。28歲女司機膝蓋被割傷，45歲女乘客則手腕骨折。菲臘親王事後多日發信向交通意外傷者道歉。

意外發生後兩天，英國有傳媒報道指菲臘親王未有配戴安全帶再次獨自駕駛，兩宗事件讓外界質疑高齡的菲臘親王是否適合繼續駕駛。

英國駕車並沒有年齡上限，但年逾70歲的司機，需每3年更換駕駛執照，並要告知當局任何可能會影響駕駛安全的健康狀況。

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（路透社／英國廣播公司）