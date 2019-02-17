杜特爾特來港為老婆慶祝生日　鐵漢展現柔情一面

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周六（16日）被拍到和家人現身香港後，菲律賓傳媒周日（17日）公開兩張他的照片，見到杜特爾特在香港一間酒樓為妻子阿旺塞納（Honeylet Avanceña）慶祝生日，他的女兒韋羅尼卡（Veronica Kitty Duterte）亦在場。

有關照片是由杜特爾特的特別助手Christopher Go所拍，他早前向菲律賓傳媒表示，杜特爾特訪港之行是由女兒韋羅尼卡提出，總統府發言人補充，周六正值阿旺塞納的生日，因此或是杜特爾特兩父女選擇外遊作為阿旺塞納的生日禮物。

杜特爾特擔任達沃市（Davao）市長時，亦被女兒說服，一家到國外度周末。這亦反映了杜特爾特施政時雖以強硬手段見稱，但在家中就不時「耳仔軟」，對家人千依百順。

LOOK | Ipinagdiwang nila Pangulong Rody Duterte sa Hong Kong ang kaarawan ng kanyang partner na si Honeylet Avanceña kasama ang kanilang anak na si Kitty. | via @halili_maricel



📸: Bong Go pic.twitter.com/T72YVTZ3Yv — News5 AKSYON (@News5AKSYON) 2019年2月17日

Christopher Go提到，杜特爾特將會於周日回國，為對方5個月內第二次以私人性質來港劃上句號。杜特爾特在2018年10月現身銅鑼灣，當時有傳他來港是為了接受診治，但他否認有關說法。

（馬尼拉公佈欄報）