【英國王室】梅根篤信中國風水　遷新居佈置考量多

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）即將遷入新居溫莎堡浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），並迎來二人的第一個孩子。新居正在翻新改裝之際，有報道指，向來相信中國風水的梅根，在新居佈置上將會參考風水佈局。

中國風水素來在睡床、桌子、爐灶等家居用品的擺位上甚為講究，對光線等要求亦很高。據指，早先被分成5個單位的浮若閣摩爾宮，會在一個月的時間內合而為一。儘管時間緊迫，梅根仍計劃依據風水來佈置。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，梅根有可能將睡床放在面向門口的位置，又會將雜物收好，盡可能讓更多自然光透入屋內。

在成為王室成員之前，梅根曾在個人網站The Tig透露自己對中國風水的看法：「中國風水有近3000年的歷史……而風水蘊含不同層面的傳統習俗，所以可能很難完全將風水融入進個人家居美學之中……但是，風水的核心是讓你在家中感到自在，並轉化到生活各方面——何樂而不為？」

《太陽報》（The Sun）指，是次搬遷預計花費300萬英鎊（約3000萬港元），除了內部裝潢是哈利與梅根自費，其餘部分將由納稅人「埋單」。預計二人將於孩子預產期前搬入。

梅根和哈里於春天即將迎來二人的「愛情結晶品」，但身懷六甲仍無阻梅根「孖住」哈里出席活動。（路透社）

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（綜合報道）