【英國王室】戴妃死時懷有情人孩子？法證專家揭開真相

英國戴安娜王妃(Princess Diana)1997年8月31日於巴黎發生車禍逝世,車上還有她的情人法耶茲(Dodi al-Fayed)及司機保羅(Henri Paul)。車禍後,法耶茲的父親聲稱,戴安娜死時懷有法耶茲的孩子,外界對此一直眾說紛紜,最近有法證專家出書還原真相。

王室在2004年要求警方調查與車禍有關的事,包括法耶茲父親所言是否屬實。

有份參與調查的法證專家蓋洛普(Angela Gallop)從事法證專業逾45年,她在新書《當狗兒沒有吠:一名法證專家對真相的追查》(暫譯,When the dogs don’t bark: A forensic scientist’s search for the truth)公開研究結果。

蓋洛普是英國法醫界權威,擁有逾40年經驗,曾幫助警方調查數宗重大案件。(截自forensic-access.co.uk)

蓋洛普曾協助警方調查戴妃車禍,並在新書中講述採證、化驗等詳情。(截自Amazon)

蓋洛普向《星期日泰晤士報》(The Sunday Times)解釋,調查有兩大方向:「一是檢查戴安娜的血液樣本是否含有任何孕期荷爾蒙人類絨毛膜性腺激素(hCG),二是找尋戴妃服用避孕藥的證據。」

查理斯王子與戴安娜王妃(Princess Diana)1981年在倫敦聖保羅大教堂(St Paul's Cathedral)舉行世紀婚禮。(Getty Images)

由於戴安娜發生意外後曾接受輸血,或會影響死後驗孕測試的結果,因此較佳的樣本是她留在車輛座位腳墊的血液。蓋洛普說,測試結果呈陰性反應,代表戴安娜當時懷孕的機會極微。

與王妃關係密切人士亦說,沒有任何跡象顯示戴安娜懷孕。另一方面,化驗遺體的胃內容物後,證實她並無服用避孕藥。

(每日鏡報/太陽報)