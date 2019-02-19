安倍晉三提名特朗普角逐諾貝爾和平獎　日媒：討好也不用如此過分

日本首相安倍晉三提名美國總統特朗普角逐諾貝爾和平獎一事，在日本社會牽起千層浪。不單是在野黨，輿論對此也不留情地抨擊：安倍為了討好美國，可以去到幾盡？相信安倍也被嚇得發抖，一身冷汗。

諾貝爾獎金幣。和平獎頒發宗旨是「為促進民族國家團結友好、取消或裁減軍備以及為和平會議的組織和宣傳盡到最大努力或作出最大貢獻的人」（路透社）

日本《每日新聞》周二（19日）的社論，毫不留情地用了這個標題：「提名特朗普諾貝爾和平獎？安倍首相，你開我玩笑吧？」

《朝日新聞》同樣批評安倍，直指「提名諾貝爾和平獎 要討好美國也不用如此過分」。

「我沒有說過，這不是事實。」

特朗普在上周五（15日）表示，曾獲安倍推薦提名角逐諾貝爾和平獎，報道翌日傳到太平洋另一邊的日本。安倍周一（18日）出席國會會議，被問及是否真有其事，安倍回應：「諾貝爾推薦委員會保護推薦者及被推薦者的身份50年，因此我不便作評論。」

其後安倍補充一句：「我沒有說過這不是事實。」

言下之意就是肯定了。

「美國第一」主義得和平獎？

特朗普聲稱受安倍推薦的原因，是因為「他讓日本國民不用每天都擔驚受怕」。朝鮮2017年兩次試射彈道導彈落在日本經濟水域，日本害怕哪天飛彈會降落他們頭上。

特朗普確實是美朝峰會推手之一：正因他的「作風不凡」打破所有傳統，才促成史上第一次美朝首腦會面。朝鮮半島局勢大轉彎，特朗普應記一功。

不過要說獲得諾貝爾和平獎，也差太遠了。

看着特朗普高舉高舉「美國第一」主義，既退出巴黎協定、又無視聯合國協議退出伊朗協議、以政治理由呼籲各國打擊中國科技、最近還要單方面退出中導條約，這為世界和平作出哪個貢獻？

更別提他還要組建「太空軍」，以保其「太空霸主」地位。特朗普若因此獲得代表全人類意志的和平獎，保證是日本───不，是全世界的惡夢。

特朗普獲提名諾貝爾獎曾被報道是假新聞，沒想到是真的，而且提名人竟是安倍晉三。（視覺中國）

日本不是美國跟班，真的

反日主義者會恥笑日本不過是美國的跟班，從上世紀笑到今天。儘管日本明顯不是他們口中的模樣，但此事卻真的有如告訴大家：作為一個充滿熱情且自豪的民族主義者，不過就是美國在亞洲的從屬罷了。

對，我們知道特朗普為人口是心非，行事朝令夕改。安倍花盡心思營造兩人關係，就是要讀懂美國這傳統大盟友心底在想什麼。因此推薦諾貝爾和平獎，只不過是應對美國的手段，是一種外交戰略。

有如安倍所說：委員會會保密提名人50年，50年後安倍和特朗普應不在人世，屆時揭露多少都沒所謂。

安倍只是萬萬想不到，特朗普竟然提早50年自爆秘密。安倍現在還不被嚇得發抖，一身冷汗才怪。