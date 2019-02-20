特朗普鍾意通電話「打牙骹」　議員正在劈柴突然收Call

今時今日，大眾喜歡用WhatsApp傳短訊多過打電話，即使必須打電話，也大多會事先通知對方一聲，確保不會打擾對方。然而美國總統特朗普偏愛反其道而行，喜歡「失驚無神」打電話給國會議員，有時只是純粹為「打牙骹」。 有議員指出，這種情況甚少出現在前任總統身上，再次顯示出特朗普的反傳統作風。

《華盛頓郵報》報道，特朗普喜歡突然打電話給黨友，有時可能只是見到黨友在電視上亮相，或提及相關州分的新聞，就會直接撥打電話，因此不時殺對方一個措手不及。

參議院軍事委員會主席英霍夫（James Inhofe）有一次跟孫子在劈柴，特朗普在空軍一號上突然打電話給他談公事，之後他的孫子亦接過電話跟特朗普對談；民主黨參議員曼欽（Joe Manchin III）亦曾經接獲特朗普來電，並因此打斷他當時跟一群中學生的視像通話。

報道指特朗普不時在看完電視新聞之後，便會打給參議員聊天，內容主要圍繞新聞，又或者關於哥爾夫球。自2007年起已經擔任參議員的共和黨人巴拉索（John Barrasso）指出，自己從未打電話給前總統小布殊（George W. Bush）及奧巴馬（Barack Obama），但對於打電話給特朗普則感到安心。

鑑於特朗普這種「親民」作風，越來越多共和黨議員樂於直接「撥個輪」找他，尤其是他們明白到，白宮沒人能夠說得準特朗普的看法，因此認為直接跟他對話更為實際。

（華盛頓郵報）