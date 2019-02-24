【越南特金會】白宮禮品店推出美朝峰會紀念幣　售價100美元

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩周三至周四（27日至28日）在越南河內舉行第二次「特金會」。白宮紀念品商店為此銷售限量版紀念幣，售價100美元（約780港元）。 紀念品商店是私人公司，並非由白宮或美國政府營運。

越南特金會：白宮紀念品商店2月23日開始銷售1000枚限量版紀念幣。（白宮禮品店網站）

紀念幣正反兩面均印有圖案，一方印有「邁向和平的新路」（New Avenue Towards Peace）。它中間部分有一個「2」字以及「和平峰會」（Peace Summit）字樣，象徵第二次「特金會」。圍繞在它上方以及左右兩方的，分別是韓國總統文在寅，以及美朝首腦的名字。

紀念幣另一面則印有朝鮮、美國和韓國的國旗，國旗上方是越南河內主席府（Presidential Palace）的圖案。它並印有「和平會談・越南2019」（Peace Talks Vietnam 2019）以及「轉捩點——致力完成朝鮮半島無核化」（A Turning Point-Working Towards Complete Denuclearization of the Korean Peninsula）字樣。

越南特金會：白宮禮品店2月23日推出1000枚限量紀念幣，售價100美元（約780港元）（白宮禮品店網站）

（哥倫比亞廣播公司）