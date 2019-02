【越南特金會】白宮禮品店推出美朝峰會紀念幣　售價100美元

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩周三至周四(27日至28日)在越南河內舉行第二次「特金會」。白宮紀念品商店為此銷售限量版紀念幣,售價100美元(約780港元)。 紀念品商店是私人公司,並非由白宮或美國政府營運。

越南特金會:白宮紀念品商店2月23日開始銷售1000枚限量版紀念幣。(白宮禮品店網站)

紀念幣正反兩面均印有圖案,一方印有「邁向和平的新路」(New Avenue Towards Peace)。它中間部分有一個「2」字以及「和平峰會」(Peace Summit)字樣,象徵第二次「特金會」。圍繞在它上方以及左右兩方的,分別是韓國總統文在寅,以及美朝首腦的名字。

紀念幣另一面則印有朝鮮、美國和韓國的國旗,國旗上方是越南河內主席府(Presidential Palace)的圖案。它並印有「和平會談・越南2019」(Peace Talks Vietnam 2019)以及「轉捩點——致力完成朝鮮半島無核化」(A Turning Point-Working Towards Complete Denuclearization of the Korean Peninsula)字樣。

