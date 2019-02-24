【英國王室】哈里夫婦出訪摩洛哥　Meghan Markle穿紅裙有心思

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）上周六（23日）晚上抵達北非國家摩洛哥，展開為期3日的訪問行程。 梅根以一襲鮮艷奪目的暗花紅裙登場，紅色除了令她成為全場焦點之外，原來對摩洛哥還別具意義。

哈里夫婦抵達該國首都卡薩布蘭卡（Casablanca）時，15歲的摩洛哥王儲哈桑（Prince Moulay Hassan）到場迎接。

哈里身穿灰色西裝，挺着孕肚的梅根則穿上Maison Valentino出品的紅裙，配以裸色高跟鞋及同色手袋，看來高貴大方，而且氣色甚佳。

梅根一襲紅裙在黑夜中十分搶鏡，不但吸引眾人目光，而且紅色也對摩洛哥具特殊意義。該國國旗不但以紅色為主色，摩洛哥人也認為紅色代表強壯、勇敢、力量和英勇的良好特質。

哈里夫婦出訪摩洛哥：哈里夫婦到訪當地一間專為女性設立的山區學校，並與學生見面。（路透社）

哈里與梅根此行將會見摩洛哥王室，以及出席有關推動改善婦女生活的活動。他們周日（24日）到達當地的阿特拉斯山（Atlas Mountains），參觀一座提倡農村女孩教育的學校。梅根還將參與傳統彩繪活動，在手上畫上寓意幸運、歡樂和美麗的圖案。

他們周一（25日）將會轉到首都拉巴特（Rabat）出席馬術比賽和參與廚藝活動，之後再與年輕企業家會面，預料周二（26日）回國。

夫婦倆今次是應英國政府要求出訪該國。英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）曾於1980年出訪摩洛哥，王儲查理斯（Prince Charles）也於2011年到訪當地。

（鏡報／路透社）