【越南特金會】朝鮮「皇妹」金與正　「朝鮮伊萬卡」搞魅力外交？

第二次美朝峰會舉行在即，朝鮮領袖金正恩上周六（23日）乘火車離開平壤，啟程前往越南河內。朝鮮官媒朝中社證實，金正恩胞妹金與正一同出席會談。 在如此重要場合中，金正恩妻子李雪主沒有同行，反而是金與正陪伴在側。回顧金正恩上台後，這名「皇妹」經常在國際場合上為兄長打點，儼如他的私人秘書。 被稱為「朝鮮伊萬卡」的金與正是如何逐步進入公眾視野，又為何深得金正恩器重？下文逐一為讀者解答。

金與正：金正恩2018年4月訪韓期間，參觀板門店和平之家。正當他打算在留言冊上留言時，金與正及時遞上筆，形象猶如金正恩助理。（視覺中國）

對比起嫂嫂李雪主，金與正更多時間在重要的外交場合與金正恩一同露面。

金與正2018年4月「與兄同行」出席韓朝峰會，得力的程度比韓劇《金秘書為何那樣》主角金微笑有過之而無不及。當時兩國領袖在板門店前交流，期間有兩名小童獻花予金正恩，金與正隨後順手兄長手上接過花束；會談中她又為兄長準備文件和做筆記，表現儼如專業的助理。

過去金正恩與韓國、中國和美國領導人舉行峰會簽署宣言或件時，幾乎都是由金與正遞上簽名筆。在2018年9月第三次韓朝首腦會談中，更直接擔任了金正恩的「秘書室長」角色，負責打點場地安排。

金與正曾任職宣傳部副部長，被指擔當哥哥的「形象顧問」。例如2017年的太陽節典禮有指是她安排金正恩一改傳統，在閱兵時穿上西裝亮相。

金與正：金與正替兄長金正恩拿着花童的獻花。（路透社）

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金與正為已故朝鮮領袖金正日與第3名太太高英姬所生的女兒，在2014年3月才首度向外界露面。她廣為人知是其在2018年2月平昌冬奧時訪韓時的「變臉絕技」。

「皇妹」抵韓首天面露親切笑容，表現禮貌溫和，獲韓國民眾讚賞。纖瘦淡雅的她可謂成功推展一場「魅力攻勢」。怎料隔天的韓朝對話中，金與正擺出冷若冰霜、下巴始終抬得高高的樣子，惹來各方揣測。

除了樣子之外，金與正的「上位之路」也備受傳媒關注。她起初擔任勞動黨中央活動科長，負責金正恩視察日程；2014年11月出任宣傳鼓動部副部長；平昌冬奧期間以朝鮮領導人金正恩特使身份赴韓；現在是勞動黨中央政治局候補委員、黨中央委員會第一副部長。

金與正：朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正作為朝鮮領導人金正恩特使的身份訪韓。她2018年2月10日與韓國總統文在寅見面，轉交金正恩的親筆信，並轉達兄長口頭邀請文在寅訪朝。圖為她到韓國青瓦台出席會議時，一臉冷若冰霜。（路透社）

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金與正作為金正恩同父同母的親妹，也有出國留學的經歷，深得兄長器重。有意見認為，金正恩意在效法父親金正日，讓妹妹在旁協助和「指點江山」。

若說金正恩受父親影響愛護妹妹也很正常。據美國的朝鮮問題專家馬登（Michael Madden）表示，金正日曾認為女兒金與正富有政治頭腦，具有成為「可靠繼承人」的智慧和性格。再者金與正年僅30便晉身政治局，可猜想她從小對政治充滿興趣，同時受到相關栽培。

金正恩掌權後雷厲風行，先肅清姑丈張承澤勢力，然後被指涉及下令暗殺同父異母兄長金正男。一連串政治風波後，金與正仍然穩坐兄長身旁，陪同他出席大大小小國內外的場合，足見兩人關係之親密，以及金與正實為他的心腹。

金與正穩站朝鮮政治核心並無懸念，如今她再次陪同金正恩會見特朗普，其擔當的角色以至一舉一動，相信會繼續成為傳媒的焦點。