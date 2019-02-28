【越南特金會】金與正接兄長煙頭煙灰　或為防外洩金家生物資訊

朝鮮領導人金正恩乘坐專列抵達越南之前，周二（2月26日）凌晨被拍得在中國南寧站休息時落車抽煙，而他的胞妹金與正則在旁接過煙灰和煙頭，畫面引發人們熱議。有情報專家指，這麼做是為了防止金家生物資訊外洩。

在媒體拍攝的畫面中，只見金正恩在點煙之後，他的胞妹金與正則側立一旁，手捧煙灰缸接過兄長的煙頭煙灰。

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據了解朝鮮情報的相關人士透露稱，金與正此舉是試圖防止朝鮮最高領導人金正恩的生物信息外泄，因為西方國家的情報機構，或能透過金正恩叼過的煙頭上沾到的唾液，分析出金正恩的健康狀況或DNA信息。也就是說，金與正接煙頭及煙灰，以及金正恩在點煙後將火柴重新放回火柴盒，都是為防止信息外泄而采取的措施。

金與正：金正恩2018年4月訪韓期間，參觀板門店和平之家。正當他打算在留言冊上留言時，金與正及時遞上筆，形象猶如金正恩助理。（視覺中國）

國家領導人的健康狀況及DNA資料是情報機構最為感興趣的資料。過去就有情報人員為了取得其他國家領導人的健康訊息，在首腦會談結束後，於對方下榻的酒店洗手間內翻找馬桶，或收集沾上領導人體液的廁紙等。

據指在金日成和金正日時代，有西方領袖訪朝時曾試過在手上戴上特殊裝置，試圖取得朝鮮領導人的體液。朝鮮領導人出訪時自然更加謹慎，措施也更加滴水不漏。

去年新加坡峰會就有報道指，美朝雙方會面前作出多項安排，其中一項是金正恩會自備私人廁所。當時有脫北者表示：「與其用公廁，朝鮮領袖外訪時都會帶同一個私人廁所去。因糞便含有關於領袖健康狀況的資訊，不可以留在外地。」

（綜合報道）