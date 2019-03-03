金正恩「12衛士」來頭甚猛　能持槍近身守護　豈止武藝超群

美朝第二次峰會上周四（2月28日）提早落幕，但朝鮮領袖金正恩乘車出場時，隨專車跑步保護他的12名保鏢雖然不是第一次「出場」，惟仍令人印象深刻。「十二衛士」們除了「睇得又打得」之外，原來他們是甚少能在金正恩身邊荷槍實彈的人之外，而且往往與金氏家族有密切關係。

這批保鏢在金正恩乘坐轎車時，圍住車子列陣形成「人肉保護層」，並要環顧四周防止突發事件。在2018年6月新加坡特金會時，保鏢們採用「V」字型的陣式包圍車子左右和後方；在2月的河內特金會中則採用左右直排式「陪跑」。

從媒體的片段可見，他們身穿西裝，在金正恩坐駕起步至達到一定速度前都緊貼車輛，然後甚有默契地散開，再分別「跳上」後面尚未停定的車隊。他們的步速既不能太快，也不能太接近車子，但同時要跟上車速和駕駛方向。

越南特金會：金正恩的貼身保鏢以左右直排的陣式守衛專車，一邊跑一邊環顧四周。（路透社）

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作為朝鮮最高領袖的保鏢當然是「武功高強」，他們隸屬於副官總辦事處（Main Office of Adjutants），一般由從朝鮮人民軍（KPA）的現役軍官中挑選，需要與金正恩身高相約，不得有任何視力問題，並擁有出眾的射擊和格鬥能力。一旦被選中，就需參與類似人民軍特種部隊的訓練。

這批保鏢是朝鮮極少數能荷槍實彈走近金正恩的人，平壤政府會對其背景和忠誠度作嚴格審查。保鏢們上溯兩代的背景都經審查，許多副官總辦事處的職員相信也與金氏家族或精英家庭有密切關係。

越南特金會：這批保鏢是朝鮮極少數能持槍走近金正恩的人，相信也與金氏家族有密切的關係。（路透社）

朝鮮領導人的警衛據稱具備良好教育背景，曾於軍事學院就讀，而他們的升遷仕途也較佳。以已故朝鮮領導人金正日的保鏢金英哲為例，他現時已官拜勞動黨中央副委員長兼統一戰線部長，多次帶同金正恩親筆信赴美會見特朗普。

（綜合報道）