桑德斯「說故事」接地氣　挑戰特朗普有望？

美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）自2016年總統選舉鎩羽而歸，以77歲之齡宣布再次出戰2020年的選戰。桑德斯是次競選中大力塑造有別於特朗普（Donald Trump）的個人形象，務求以自身故事說服選民走上「民主社會主義」的路線。 相對去屆大選，桑德斯眼前沒有「內定候選人」的障礙，加上乘住民主黨「進步主義」的思潮，令他的名字再次冒起，成為選民心中挑戰特朗普的希望。惟桑德斯年紀老邁，加上特朗普也非毫無把握之下，「桑德斯旋風」之說仍有待觀察。

桑德斯上周六（3月2日）展開首場競選集會，來到出生地紐約布魯克林（Brooklyn）發表演說。自稱「民主社會主義者」（democratic socialist）的桑德斯，政綱依舊是爭取全民醫保、提升最低工資至每小時15美元、移民改革，以及公立大學免學費等惠及中下階層和年輕人的措施。

正當特朗普攬住美國國旗抨擊社會主義來襲之際，桑德斯在演講台上大談個人故事，向支持者訴說自己為何踏上「左傾」之路，又營造與富人總統特朗普不同之處。

桑德斯參選：美國總統特朗普發表演講，呼籲美國民眾當心社會主義，期間他攬住美國國旗。（路透社）

「我知道我來自哪裏。而這是我永遠不會忘記的事」。桑德斯一改上屆多談議題少說個人的策略，訴說自己是來自逃避納粹的波蘭猶太家庭，母親早死，父親靠賣畫維生；童年就活在一個為錢掙扎的家庭，連帶人生與價值觀也深受影響。

桑德斯強調，自己沒有獲得父親數以百萬計的金錢，讓他興建摩天大樓、賭場和俱樂部；也不是生於一個特權家庭，早早預備好讓自己在電視上向打工仔說「你被炒掉了」來娛樂大眾。

桑德斯以自身經歷，配以諷刺特朗普的說話，界定自己與現任總統的分別，也解釋自己追求公義與平等，以及行左傾政策的原因。

↓↓↓桑德斯發布兒時照片，並在演講中大談個人故事

I grew up in Brooklyn, in a three-and-a-half room, rent-controlled apartment on E. 26th St. in Midwood. Tomorrow, we kick off our presidential campaign not far from there, at Brooklyn College, where I studied for a year. 1/4 pic.twitter.com/ju7dm33KLB — Bernie Sanders (@BernieSanders) 2019年3月2日

2016年總統選舉期間，民主黨內一致認為希拉里是「命定」的候選人，更稱「It’s her time」（這是她的時刻）。名氣稍遜的桑德斯被批會分薄票源，他堅持出戰並掀起一陣旋風，可惜最終落敗。

時隔三年，桑德斯眼前沒有聲勢浩大的對手，加上民主黨內部掀起一股「進步主義」風氣，令這位左傾的老舵手馬上人氣急升，更被視為可以挑戰特朗普的希望。

桑德斯參選：桑德斯深得年輕人歡迎，加上在民主黨吹起「進步主義」的思潮下，令他人氣急升。（路透社）

只不過不少選民都渴求有年輕新面孔或女性參選，年齡成為77歲且白髮斑斑的桑德斯的一大障礙。若桑德斯果真當選，他將成為歷來上任年紀最大的總統，屆時他會否有足夠精力應付總統的工作，實為疑問。

即使桑德斯當選，內閣成員的挑選以至政策執行將成關鍵問題。民主黨現時青黃不接，在所謂「桑德斯繼承人」之名也要數到年僅29歲的女眾議員科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）的情況下，令外界關注一旦白宮換主人，桑德斯與新一代的民主黨人能否駕馭大幅度的政策轉變。

特朗普上任後雖然大推反移民等右傾政策，惹來大批反對聲音，但他任內美國經濟表現不俗；同時間一旦特朗普在中美貿易談判中取得成績，惠及美國民眾，部分中間派選民或會為了希望有政策延續帶來的穩定性，「含淚」投票給特朗普。因此桑德斯能否真正成為「反特朗普」陣營的領軍人物相信仍有待觀察。

（綜合報道）