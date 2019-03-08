特朗普上任首年收過百萬禮物　珠寶書法樣樣有　習近平最闊綽

各國領袖會面時多數會互送禮物予對方，這些禮物通常是具特別意義或價值不菲。美國國務院禮賓處周四（7日）公布一份長達64頁、有關總統特朗普上任第一年（2017年）的禮物清單。他與家人收到超過總值14萬美元（約109.2萬港元）的禮物，包括寶石、餐具、書法字畫等，其中以中國國家主席習近平出手最闊綽。

波斯灣國家共送18.7萬

波斯灣國家送禮予特朗普毫不吝嗇，合共至少向特朗普一家送贈價值2.4萬美元（約18.7萬港元）的禮物。單是沙特國王薩勒曼（King Salman）就送贈的紅寶石及祖母綠吊墜頸鍊就價值6400美元（約5萬港元）。

巴林（Bahrain）王儲送贈價值4850美元（約3.8萬港元）的鍍金戰鬥機模型；阿布扎比王儲送的銅像則價值3700美元（約2.9萬港元）；科威特送贈的鍍金硬幣則價值1610美元（1.3萬港元）；阿曼副總理就送上蛇皮箱裝的香水，價值1260美元（約1萬港元）。

特朗普禮物：沙特國王薩勒曼（右）2017年送贈價值5萬港元的紅寶石及祖母綠吊墜頸鍊予特朗普。（法新社）

中國最闊綽 豪贈23.9萬

沙特阿拉伯等多國雖然「揼本」，但仍不及這個出名「夠豪」的國家。沒錯，她就是與美國掀起貿易戰的中國。

中國國家主席習近平2017年向特朗普夫婦贈豪贈3.1萬美元（約23.9萬港元）禮物，當中兩件禮物更是清單上最昂貴。一份是一套價值1.6萬美元（約12.5萬港元）的瓷器餐具，其中一隻碟印有佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）圖案。另一份是價值1.44萬美元（約11.2萬港元）的書法作品，寫着《道德經》的「九層之台，起於累土；千里之行，始於足下。」

特朗普禮物：中國國家主席習近平2017年共贈總值23.9萬港元的禮物予特朗普。（法新社）

第一夫人經常收首飾

至於贈予美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的禮物，則以衣裙、藝術品及首飾為主。日本首相夫人安倍昭惠送贈國內知名珠寶品牌的鑽石和珍珠耳環，價值2200美元（約1.7萬港元）。梅拉尼婭還收到意大利總理夫人送贈的名牌Ferragamo手袋，價值3400美元（約2.7萬港元）。

當局為免出現「送禮勤」般，領導人沒有帶走禮物或是拒絕收禮的尷尬場面，一般而言，總統一家都會接受所有禮物，並交給國家檔案館保存。

特朗普禮物：第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）收到的禮物，以衣裙、藝術品及首飾為主。（法新社）

（綜合報道）