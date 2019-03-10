美國政府機構用盡預算　國防部花3588萬狂買龍蝦螃蟹

不少美國聯邦政府機構習慣在每年財政年度完結前，用盡所有預算金額。有追蹤美國政府機構支出的組織發現，國防部2018年9月花費460萬美元（約3588萬港元）購買龍蝦尾和螃蟹。

監察政府組織的Open the Books發表最新報告發現，聯邦政府2018財政年度結算前最後1月花費合共約970億美元，特別是9月28日和29日每日更花了超過10億美元，金額驚人。

美國國防部分別花費230萬購買龍蝦尾和螃蟹，但報告沒說明龍蝦和蟹的用途或者是供誰人食用。其餘支出還包括重大的軍事合約，例如與洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）的83億美元合約和諾思羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）的17億美元合約。

政府機構在該月還購買980萬美元的健身和康體器材、約770萬美元智能手機iPhone和平板電腦、約67萬美元的高爾夫球車、約5.3萬元陶瓷，還有一張9241美元（約7萬港元）的皮椅子等等。

納稅人保護聯盟（Taxpayers Protection Alliance）主席威廉斯（Davis Williams）表示，華府其中一個鮮為人知的傳統，就是在財政年底狂洗錢。

（中央社／霍士新聞）