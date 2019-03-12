蘋果公司CEO庫克有新花名　特朗普解釋叫他Tim Apple是因為……

美國總統特朗普（Donald Trump）上周三（6日）在白宮出席會議，感謝蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）為美國人提供就業機會，期間卻把對方叫成「Tim Apple」，結果引來不少媒體報道和網民瘋傳。 特朗普周一（11日）在Twitter上就「改花名」一事「解畫」兼反擊，稱他的叫法是為節省時間和用字，並批評媒體對他作出攻擊。

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特朗普的帖文說，「在最近與商業領導的圓桌會議上，正式介紹蘋果公司的Tim Cook一段長時間之後，我很快將Tim + Apple稱為Tim/Apple，作為一種節省時間和用字的簡易方法。」

他批評說：「假新聞媒體貶損所有事，把它說成另一個糟糕的特朗普故事！」

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月11日

↓↓特朗普稱呼蘋果總裁庫克為「Tim Apple」

Here’s the President of the USA, who has access to nuclear weapons, calling Apple CEO Tim Cook ‘Tim Apple’ #TimApple pic.twitter.com/n687OVpQRz — Toby Earle (@TobyonTV) 2019年3月7日

不少網民隨即「模仿」特朗普的「稱呼」方式留言，例如「沒問題。唐納德．俄羅斯」、「感謝你的澄清，唐納德．白宮。或者你更喜歡唐納德．美國？」。另外也有不少網民乘機改圖諷刺一番。

Great meeting between Mr. Apple & Mr. Wall, @tim_cook @realDonaldTrump #timapple pic.twitter.com/CU8iJE2fHQ — Jose Covacevich (@Josephux) 2019年3月7日

事緣特朗普出席美國勞動力政策諮詢委員會（American Workforce Policy Advisory Board）會議時，稱自己和庫克「成為了朋友」，向庫克致謝期間說：「你真的為我們國家投資許多，我們十分感謝你，Tim Apple。」

特朗普當時似乎沒有意識到口誤，繼續滔滔不絕，而坐在身旁的「當事人」庫克和女兒伊萬卡（Ivanka Trump）沒作出特別反應，但影片立即被網民瘋傳。