【泰國大選】總理巴育再填詞拉票　好聽過「我現時自己肯做飯」？

「我現時自己肯做飯……」一首廣東歌的歌詞早前飽受批評，不如大家轉轉口味，聽一下泰文歌「新的一天就要到來，我們糾正過去的錯誤，我們團結起來對抗企圖傷害泰國的人。」 泰國3月24日迎來軍事政變後的首次大選，總理巴育在大選前推出第八首填詞作品，即是新歌《新的一天》，希望國民在選舉中多多支持，不過網上的反應卻好壞參半。

泰國總理巴育：巴育自2014年上台後已填詞8首歌曲。（法新社）

溫煦的陽光、飄揚的國旗、豐收的稻米、民眾的笑臉……配合「新的一天就要到來」、「一直夢想新的一天，泰國歷史上重要的日子……」等歌詞，這是巴育3月4日在個人Facebook發布的新歌《新的一天》。

歌曲意思簡單直接，口號式的歌詞之中剖釋巴育自己這幾年執政的心路歷程，再呼籲民眾在選舉中支持他，可謂「動之以情，說之以理」，不過是否好聽就見仁見智。大家可以「洗耳恭聽」：

現年64歲的巴育曾任泰國陸軍司令，他在2014年5月發動軍事政變後接管國家政權，並在同年9月出任總理。

他上台至今盡顯自己的「天賦」，發布8首歌曲，首首都有喻意，盡顯他「鐵漢柔情」的一面。不過事實上這些歌詞大致上都是發放「正能量」，描述軍政府有多好的愛國思想，例如《把幸福還給人民》就講述「國家會好起來，把幸福還給人民，今日雖艱辛困苦，但軍人絕不認輸……」

▼以下是《把幸福還給人民》：

泰國樂壇欠巴育一個交代

泰國國內對這位「填詞人」的音樂作品褒貶不一，他在2018年2月推出歌曲《鑽石心》，在情人節期間發布，輿論認為歌詞中男主角承諾要與一名女士跨越難關，實際上是描述軍政府和泰國人的關係。有人支持巴育鼓舞民眾，但大部分網民都在Youtube給予負評，認為巴育應離開政壇，走向樂壇發表新專輯。

泰國將在3月24日舉行大選。選民將在新一輪大選中選出500名下議院議員，再由當選的下議院議員與全國維持和平秩序委員會指派産生的250名上議院議員，聯合投票選出新一任總理。巴育是人民力量黨的總理候選人。

▼以下是《鑽石心》：

（綜合報道）