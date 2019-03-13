文翠珊辯論時幾乎失聲　喉嚨不適可能是不祥預兆？

英國脫歐進入關鍵的一周，英國首相文翠珊（Theresa May）忙於應付歐盟和國會，繁重的工作和壓力似乎影響到她的健康，周二（12日）在國會辯論時她聲音沙啞，幾乎失聲；有評論指，場面令人想起2017年10月保守黨年度大會上文翠珊為大選失利致歉期間咳嗽連連，而喉嚨不適似乎是她政治生涯受挫的象徵。

首相文翠珊（Theresa May）周一（11日）赴法國與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）等官員會面，商議對脫歐協議作具法律約束力修改，僅11小時後又趕回英國。

國會周二（12日）再度否決脫歐協議，周三（13日）將投票是否接納無協議脫歐。

文翠珊的健康似乎受連日緊湊的工作行程和龐大壓力影響，她周二在國會就脫歐協議辯論時聲線沙啞，幾乎失聲。她一開聲說話，坐在前排的工黨議員已忍不住揶揄，不過文翠珊反應相當快，立即說笑反擊道：「你現在可以笑我，但這場辯論內容公開後，你該聽聽容克的聲音變成怎樣。」

文翠珊周二在國會就脫歐協議辯論時，聲線沙啞，幾乎失聲。（Youtube影片截圖）

▼▼被形容為「噩夢」的2017年保守黨年度大會 點擊圖片了解▼▼

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外媒報道指出，文翠珊的沙啞聲線令人想起2017年10月保守黨年度大會。該會議被形容為「一場噩夢」，文翠珊以「英國夢」為題演講期間，先是有人惡作劇向她遞上一封「解僱信」，當她繼續發言時又頻頻咳嗽，一度變聲說不出話，灌了幾口水也無補於事；接近尾聲時，她身後佈景板更出現掉字情況。

文翠珊2017年未能為所屬保守黨取得下議院過半議席，如今又面臨脫歐亂局，兩次皆出現喉嚨嚴重不適，有報道指，這似乎是她政治生涯受挫的徵兆。

（綜合報道）