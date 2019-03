美國總統大選尚有一年多,各方人馬已磨拳擦掌,民主黨致力選出最佳人選擊敗現任總統特朗普,卻面臨「人滿為患」的局面。 黨內新星奧羅克(Beto O'Rourke)周四(14日)宣布參選,「年輕」有為又靚仔、彬彬有禮的形象令他迅即成為大熱門,更被譽為「新甘迺迪」。 在年輕活力背後,媒體更爆出他10幾歲時曾是著名的黑客組織「死牛崇拜」(Cult of the Dead Cow)成員,又曾發表血腥文章及寫出讚美組織的粗口詩「牛牛之歌」。

現年46歲的奧羅克以從政者來說算是年輕有為。他2013年經家鄉、德州南部邊境城市艾爾帕索(El Paso)的選區晉身眾議院,並成功連任兩屆。2018年中期選舉他更宣布參選參議院,力挑共和黨重量級人馬克魯茲(Ted Cruz)。奧羅克最後雖然飲恨,但因為只輸一個馬鼻,聲名大噪。

奧羅克憑着官仔骨骨的外表人氣急升,在2020年大選的初期民調中,一直與參議員桑德斯(Bernie Sanders)、未宣布參選的前副總統拜登(Joe Biden)被視為有力的競爭人選。但原來他有着不為人知的過去,並將秘密埋藏幾十年,直到近期才「開誠布公」。

曾為「死牛崇拜」成員

奧羅克有叛逆的過去,年輕時曾因醉駕被捕,又曾是龐克(Punk)搖滾樂隊成員。

路透社周六(16日)報道,奧羅克及「死牛崇拜」的成員日前接受專訪時承認,這名民主黨新星十幾歲時曾是該組織成員,更曾與組織創辨人惠勒(Kevin Wheeler)有聯繫。他們坦言,自奧羅克2005年從政起就保留這個秘密至今,以免影響他的政治生涯。

「死牛崇拜」是歷史較悠久的黑客組織,以入侵別人的電腦聞名。揭示這個組織的新書《Cult of the Dead Cow: How the Original Hacking Supergroup Might Just Save the World》(暫譯:死牛崇拜:早期超級駭客集團如何拯救世界)將在6月出版。

自創「牛牛之歌」 又寫殺人小說

1980年代後期是奧羅克在組織最活躍的時期,雖然未知他是否曾參與黑客活動,但他承認自己當時曾以特別技巧繞過收費,免費打長途電話以參加駭客討論,並經常瀏覽破解軟件網站。

自小就有特別想法的他,曾以「迷幻軍閥」(Psychedelic Warlord)的筆名在網上發表文章,當中有些是嘲諷「新納粹」主義,亦有以殺人犯角度創作的短篇小說。他在1988年更寫了一首名為「牛牛之歌」的詩歌頌組織,內容不雅,大致是:

「……我要屁股閃令令…… 請幫佢打蠟…… 將你的蹄子放到我的分析段落,享受我的水果」(詳見文章尾)。

有一日我下班駕車回家時,看見兩個小孩開心地過馬路……當車漸漸駛近他們,我將所有重量放在右腳,奮力踏油門直到聽見這兩個孩子被撞的聲音。 他們其中一人因疼痛而大哭,我停車坐着發呆,感覺到甜蜜的視覺充滿腦袋。 奧羅克短篇小說(15歲)

「黑客組織教我批判思考」

奧羅克出生當地顯赫家庭,又在名校哥倫比亞大學畢業,後來更創辦科技公司及新聞頻道,並投身政治,黑客成員的背景似乎與他格格不入。

每個人都有過去,能言善辯的奧羅克在訪問中就解釋,自己並非組織的骨幹成員,但成為他們的一部分令自己更了解世界運作。他形容,「死牛崇拜」的價值觀與傳統體系不同,亦令他能脫離系統並以批判思考看待世事。

他認為這是非常有價值的經歷,並造就「今日的我」。雖然這些言詞都不足以解釋為何奧羅克從政多年後,直到今天才「開誠布公」,但他的支持者卻認為,這些經歷令他更願意挑戰傳統。

有這樣的支持者,加上他進步的主張,奧羅克可能真的能在政局紛亂的美國問鼎民主黨提名,甚至在大選中挑戰特朗普。

