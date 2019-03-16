少時做黑客　大個做政客　美國民主黨靚仔新星被爆「黑」歷史

美國總統大選尚有一年多，各方人馬已磨拳擦掌，民主黨致力選出最佳人選擊敗現任總統特朗普，卻面臨「人滿為患」的局面。 黨內新星奧羅克（Beto O'Rourke）周四（14日）宣布參選，「年輕」有為又靚仔、彬彬有禮的形象令他迅即成為大熱門，更被譽為「新甘迺迪」。 在年輕活力背後，媒體更爆出他10幾歲時曾是著名的黑客組織「死牛崇拜」（Cult of the Dead Cow）成員，又曾發表血腥文章及寫出讚美組織的粗口詩「牛牛之歌」。

奧羅克黑歷史：奧羅克憑着官仔骨骨的外表人氣急升，成為有力的競爭人選之一。（路透社）

現年46歲的奧羅克以從政者來說算是年輕有為。他2013年經家鄉、德州南部邊境城市艾爾帕索（El Paso）的選區晉身眾議院，並成功連任兩屆。2018年中期選舉他更宣布參選參議院，力挑共和黨重量級人馬克魯茲（Ted Cruz）。奧羅克最後雖然飲恨，但因為只輸一個馬鼻，聲名大噪。

奧羅克憑着官仔骨骨的外表人氣急升，在2020年大選的初期民調中，一直與參議員桑德斯（Bernie Sanders）、未宣布參選的前副總統拜登（Joe Biden）被視為有力的競爭人選。但原來他有着不為人知的過去，並將秘密埋藏幾十年，直到近期才「開誠布公」。

奧羅克黑歷史：奧羅克原來他有着不可告人的過去。（路透社）

曾為「死牛崇拜」成員

奧羅克有叛逆的過去，年輕時曾因醉駕被捕，又曾是龐克（Punk）搖滾樂隊成員。

路透社周六（16日）報道，奧羅克及「死牛崇拜」的成員日前接受專訪時承認，這名民主黨新星十幾歲時曾是該組織成員，更曾與組織創辨人惠勒（Kevin Wheeler）有聯繫。他們坦言，自奧羅克2005年從政起就保留這個秘密至今，以免影響他的政治生涯。

「死牛崇拜」是歷史較悠久的黑客組織，以入侵別人的電腦聞名。揭示這個組織的新書《Cult of the Dead Cow: How the Original Hacking Supergroup Might Just Save the World》（暫譯：死牛崇拜：早期超級駭客集團如何拯救世界）將在6月出版。

奧羅克黑歷史：「死牛崇拜」是歷史較悠久的黑客組織。（cDc Facebook）

自創「牛牛之歌」 又寫殺人小說

1980年代後期是奧羅克在組織最活躍的時期，雖然未知他是否曾參與黑客活動，但他承認自己當時曾以特別技巧繞過收費，免費打長途電話以參加駭客討論，並經常瀏覽破解軟件網站。

自小就有特別想法的他，曾以「迷幻軍閥」（Psychedelic Warlord）的筆名在網上發表文章，當中有些是嘲諷「新納粹」主義，亦有以殺人犯角度創作的短篇小說。他在1988年更寫了一首名為「牛牛之歌」的詩歌頌組織，內容不雅，大致是：

「……我要屁股閃令令…… 請幫佢打蠟…… 將你的蹄子放到我的分析段落，享受我的水果」（詳見文章尾）。

奧羅克黑歷史：奧羅克曾是「死牛崇拜」成員，更與組織創辨人惠勒（Kevin Wheeler）有過聯繫。（路透社）

有一日我下班駕車回家時，看見兩個小孩開心地過馬路……當車漸漸駛近他們，我將所有重量放在右腳，奮力踏油門直到聽見這兩個孩子被撞的聲音。 他們其中一人因疼痛而大哭，我停車坐着發呆，感覺到甜蜜的視覺充滿腦袋。 奧羅克短篇小說（15歲）

奧羅克黑歷史：奧羅克指「死牛崇拜」令自己更了解世界運作。（cDc Facebook）

「黑客組織教我批判思考」

奧羅克出生當地顯赫家庭，又在名校哥倫比亞大學畢業，後來更創辦科技公司及新聞頻道，並投身政治，黑客成員的背景似乎與他格格不入。

每個人都有過去，能言善辯的奧羅克在訪問中就解釋，自己並非組織的骨幹成員，但成為他們的一部分令自己更了解世界運作。他形容，「死牛崇拜」的價值觀與傳統體系不同，亦令他能脫離系統並以批判思考看待世事。

他認為這是非常有價值的經歷，並造就「今日的我」。雖然這些言詞都不足以解釋為何奧羅克從政多年後，直到今天才「開誠布公」，但他的支持者卻認為，這些經歷令他更願意挑戰傳統。

有這樣的支持者，加上他進步的主張，奧羅克可能真的能在政局紛亂的美國問鼎民主黨提名，甚至在大選中挑戰特朗普。

奧羅克黑歷史：奧羅克1988年寫了一首名為「牛牛之歌」的詩歌頌組織。（Twitter）

奧羅克黑歷史：奧羅克1988年寫了一首名為「牛牛之歌」的詩歌頌組織。（Twitter）

（綜合報道）