【英國王室】哈里威廉確認「分家」　梅根聘「猛人」擔任公關大員

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan，Duchess of Sussex）2018年5月結婚以來，不時傳出他們跟兄長威廉王子（Prince William）夫婦有矛盾，現在兩家人終於確認會分開居住以及獨立工作。 白金漢宮（Buckingham Palace）周四（14日）宣布兩兄弟「分家」消息，英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）同意讓哈里兩夫婦在白金漢宮設立新辦公室。據指哈里夫還聘請美國前國務卿希拉里（Hillary Clinton）競選顧問出任公關主管。 有熟悉王室事務的專家強調，這決定「不涉及惡意」，純粹是兩方各有不同需求。

英國王室分家：哈里王子與妻子梅根將遷往溫莎的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），準備迎接他們第一個孩子。圖為2018年12月25日，4人聯袂到桑德林漢姆教區（Sandringham）的聖瑪利亞瑪達肋納教堂（St. Mary Magdalene Church）出席聖誕日彌撒。（Getty Images）

白金漢宮發聲明表示，哈里跟梅根會搬離威廉夫婦所住的肯辛頓宮（Kensington Palace），遷入溫莎堡的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），而他們的辦公室則會設在白金漢宮，指有關安排將會確保兩人的工作有永久的支援。

曾經擔任王室發言人的阿比特（Dickie Arbiter）表示， 「分家」絕對不存在惡意，這只是兩位男士要發揮他們在王室的不同角色。

他說威廉王子將會從父親王儲查理斯（Prince Charles）接手更多工作，而查理斯則替母親英女王分擔部分職責。

哈里則專注在「不屈不撓」運動會（Invictus Games）以及退役軍人復康等議題，威廉一向較少參與這類慈善工作，因此分開工作團隊亦十分合理。

英國王室分家：哈里與梅根結婚之後，兩人被指跟兄長威廉夫婦不和的消息不絕於耳。王室3月14日宣布兩家人將分開生活及工作。（路透社）

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阿比特指出，梅根快將臨盆，需要的空間大了，因此搬離肯辛頓宮是出於實際需要。他強調哈里一家搬屋又搬辦公室，不代表會破壞兩兄弟的感情，「威廉和哈里有許多共同經歷，你不能拿走這些經歷。」

哈里夫婦比起其他王室成員，算得上較為高調，兩人特別是在提倡人權及環保方面特別投入。報道指他們聘請希拉里競選美國總統時的顧問萊瑟姆（Sara Latham）作為公關主管，協助他們建立一個全球的王室品牌，宣傳他們關注的慈善議題。

（綜合報道）