新書爆料指伊萬卡與庫什納「自以為是」　受特朗普影響？

英國作家兼調查記者沃德(Vicky Ward)的新書《Kushner, Inc.》(暫譯:庫什納公司)周二(19日)出版,揭露美國總統特朗普(Donald Trump)女兒伊萬卡(Ivanka Trump)和女婿庫什納(Jared Kushner)在白宮任職期間,鮮為人知的心理狀況。 率先閱讀此書的《紐約時報》記者介紹內容,指書中形容伊萬卡夫婦自信心「爆棚」,庫什納甚至到達「扭曲現實」的情況,而作者認為這或許與特朗普和庫什納的父親有關。

新書全名為《Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump》(暫譯:庫什納公司:貪婪、野心、腐敗。庫什納與伊萬卡的奇特故事),內容深入調查於白宮工作的伊萬卡夫婦,並且講述他們一些「自以為是」的心理表現。

書中引述前國家經濟委員會主席科恩(Gary Cohn)透露,伊萬卡認為自己有朝一日可以成為美國總統,書中寫道:「她的父親管治華盛頓,而她相信這是美國偉大王朝的開端」。

至於身為白宮高級顧問的庫什納,書中則指他曾妄稱自己是美國外交政策上的關鍵一員。沃德寫道,在前國務卿蒂勒森(Rex Tillerson)獲任命後不久,庫什納便告訴蒂勒森要將墨西哥留給他,原因是他認為自己將要全力處理北美自由貿易協定(NAFTA)的事宜。

新書認為,伊萬卡和庫什納受家中巨大財富影響,做人處事也變得有點異樣。沃德其中一個消息人士更形容庫什納出現了「現實扭曲場」(reality distortion field),意指他透過個人的意志把事實扭曲到自己所期望的狀態。

沃德引述特朗普法律團隊一名成員指出,伊萬卡夫婦「不知道正常人如何感知、理解和直覺」。《紐時》報道則形容,特權使得夫婦兩人達到接近「反社會人格障礙」的層次。

沃德指出,如果要合理化伊萬卡夫婦的動機,就要理解他們各自的父親所帶來的「影響力」。她形容,夫婦二人都「真的被他們各自的父親以奇特的方式定位和確認,這是與所有『完全成熟』的成年人有所不同」。

(紐約時報)