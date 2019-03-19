新書爆料指伊萬卡與庫什納「自以為是」　受特朗普影響？

英國作家兼調查記者沃德（Vicky Ward）的新書《Kushner, Inc.》（暫譯：庫什納公司）周二（19日）出版，揭露美國總統特朗普（Donald Trump）女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）在白宮任職期間，鮮為人知的心理狀況。 率先閱讀此書的《紐約時報》記者介紹內容，指書中形容伊萬卡夫婦自信心「爆棚」，庫什納甚至到達「扭曲現實」的情況，而作者認為這或許與特朗普和庫什納的父親有關。

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新書全名為《Kushner, Inc.: Greed. Ambition. Corruption. The Extraordinary Story of Jared Kushner and Ivanka Trump》（暫譯：庫什納公司：貪婪、野心、腐敗。庫什納與伊萬卡的奇特故事），內容深入調查於白宮工作的伊萬卡夫婦，並且講述他們一些「自以為是」的心理表現。

書中引述前國家經濟委員會主席科恩（Gary Cohn）透露，伊萬卡認為自己有朝一日可以成為美國總統，書中寫道：「她的父親管治華盛頓，而她相信這是美國偉大王朝的開端」。

至於身為白宮高級顧問的庫什納，書中則指他曾妄稱自己是美國外交政策上的關鍵一員。沃德寫道，在前國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）獲任命後不久，庫什納便告訴蒂勒森要將墨西哥留給他，原因是他認為自己將要全力處理北美自由貿易協定（NAFTA）的事宜。

新書爆料：新書引述前國家經濟委員會主席科恩稱，伊萬卡曾認為自己有朝一日可以成為美國總統。（視覺中國）

新書認為，伊萬卡和庫什納受家中巨大財富影響，做人處事也變得有點異樣。沃德其中一個消息人士更形容庫什納出現了「現實扭曲場」（reality distortion field），意指他透過個人的意志把事實扭曲到自己所期望的狀態。

沃德引述特朗普法律團隊一名成員指出，伊萬卡夫婦「不知道正常人如何感知、理解和直覺」。《紐時》報道則形容，特權使得夫婦兩人達到接近「反社會人格障礙」的層次。

沃德指出，如果要合理化伊萬卡夫婦的動機，就要理解他們各自的父親所帶來的「影響力」。她形容，夫婦二人都「真的被他們各自的父親以奇特的方式定位和確認，這是與所有『完全成熟』的成年人有所不同」。

（紐約時報）