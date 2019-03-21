馬來西亞首相前誤用印尼語打招呼　文在寅好尷尬

韓國總統文在寅上周展開東盟三國之旅，在周三（13日）前往馬來西亞，與首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）會面。不過文在寅一句無心錯誤卻成為焦點。他與馬哈蒂爾舉行聯合記者會期間，當眾打招呼時不小心把馬來語的「午安」講錯印尼語的午安，造成尷尬。

青瓦台在一周後的周三（20日）就事件道歉，稱在為文在寅撰寫講稿時出現錯誤，並承諾不會再犯錯。

事緣文在寅上周三（13日）與馬哈蒂爾會談後舉行聯合記者會期間，打招呼時說錯話。文在寅為表示友好，原本希望以當地馬來語「午安」與記者們打招呼，但因青瓦台準備錯誤，文在寅說錯印尼語的午安。

正確的馬來語午安是「Selamat petang」，文在寅卻說成「Selamat sore」。「Selamat sore」是印尼語的午安，雖然一般馬來西亞人都聽得懂且會接受，但對國家元首來說，向馬來西亞用印尼語打招呼顯得不太禮貌。

幸好馬來西亞並沒有特別介意，但發現錯誤讓韓國顯得非常尷尬，特別這是事隔9年再有韓國總統訪問馬來西亞。在野自由韓國黨稱，青瓦台有關人士應當負責。

英國外相講錯自己妻子國藉

類似的錯誤過去在別的場合也有發生，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）2018年7月與中國外長王毅會面，前者為表示友好，想以自己中國人的妻子作話題，卻不小心說錯妻子是日本人。侯俊偉稱是因較早前用日語與王毅對話才一時口誤，慌忙更正。

（綜合報道）