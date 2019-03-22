老闆是特朗普　老公反「侵侵」　美國白宮顧問康韋撐邊個？

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「老婆同阿媽一齊跌落水會救邊個先？」這個世界級難題考起無數男士。若老公和老闆發生罵戰，夾在中間的老婆又會如何選擇？

美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）一直是總統特朗普的忠實支持者。近日她丈夫喬治（George Conway）連翻炮轟特朗普，指這位美國總統是「最糟糕的傻瓜」；特朗普也不是省油燈，隨即回擊指喬治是「來自地獄的丈夫」。

二人在Twitter開火，面臨兩難的康韋究竟會選擇愛情抑或麵包？

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白宮高級顧問丈夫：特朗普上任至今曾在Twitter與無數政商名人「開拖」。（路透社）

先來一個賽前簡介：喬治是美國著名律師，擅長訴訟口才了得；特朗普實戰經驗非常豐富，上任至今曾在Twitter與無數政商名人「開拖」。

美國白宮高級顧問康韋是特朗普支持者，又為其「打工」，但丈夫喬治卻手指拗出唔拗入，不時在Twitter批評特朗普。特朗普本人一直未有就這些批評作出回應，惟康韋上周末的言論，終於引起特朗普還擊。

喬治：特朗普有精神病

喬治質疑特朗普精神不穩定，暗示後者患有「自戀型人格障礙」等精神疾病，不適合擔任總統職務。他又認為特朗普的病情愈來愈嚴重，並呼籲所有美國人都應該關注這個問題。

特朗普：來自地獄的丈夫

特朗普周三（20日）在Twitter反擊嘲笑喬治「通常被人稱為康韋的丈夫」，並形容他嫉妒妻子成功。特朗普又指自己與喬治並不相熟，認為對方是因為「我沒有給他最想要的工作而感到生氣」，並指他是一個冷酷的失敗者，一個「來自地獄的丈夫」。

這名律師亦不遑多讓，隨即回應指特朗普的言論已證明他有精神疾病的觀點，隨後更直接指特朗普是「痴線佬」及「最糟糕的傻瓜」。

白宮高級顧問丈夫：喬治質疑特朗普患有「自戀型人格障礙」等精神疾病。（路透社）

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康韋撐老板保「飯碗」

手心手背都是肉的康韋非常「識撈」，在周三（20日）的訪問中向老闆表忠，認為特朗普是尊重她的個人婚姻，所以一直對喬治的攻擊保持沉默。她又指：「當一名非醫學專業人士指摘他（特朗普）患有精神病時，你認為他不應該作出回應嗎？」

這番言論有如一巴掌摑丈夫的臉，相信喬治一定傷心無比。這名縱橫戰場的律師，就算在網絡罵戰贏得特朗普，卻贏不到自己老婆支持。

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（綜合報道）

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