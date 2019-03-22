【新西蘭恐襲】總理阿德恩剛柔並濟贏掌聲　好打得＋愛心＝好領袖

新西蘭基督城上周五（15日）發生連環槍擊案，槍手襲擊2間清真寺，亂槍掃射致50人慘死，更在網上同步直播這場血腥屠殺。 人心惶惶之際，該國年僅38歲的總理阿德恩（Jacinda Ardern）迅即將案件定性為恐襲，翌日前往基督城，戴上黑色頭巾的她，將受害者家屬緊緊抱入懷中，眼淚潸然流下​…… 連日來她東奔西走展現關愛同情，同時果斷推動槍械管制、對抗分化，剛柔並重的處理手法，贏盡各界掌聲及支持，更被譽為是近代政治領導的典範。

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果斷定性「恐怖襲擊」

阿德恩得悉槍擊事件後即時取消出席公開活動，並隨即在幾小時後召開記者會穩定民心。她激動表示，這是新西蘭最黑暗的一日，並明確強調：「很顯然，事件只能被描述為恐怖襲擊。」

過往不時有批評指，當施害者是白人時，不少政府都拒絕將襲擊定性為恐襲。阿德恩如此迅速及果斷地將慘劇定性為恐襲，不但表明政府的決心，亦展現對受害者與穆斯林的尊重及支持。

新西蘭恐襲：阿德恩案發當天在電視台直播回應事件，指案件是經過詳細策劃的恐怖襲擊。（路透社）

探望受害者團結國家

單是慰問陷於恐懼和悲傷之中的穆斯林社區並不足夠。阿德恩在恐襲後翌日，率領內閣官員及在野黨領袖布里奇斯（Simon Bridges）前往基督城，與當地穆斯林人士會面。她特意戴上黑色頭巾，並擁抱受害者家屬，帶領大家吶喊「他們就是我們」。

阿德恩連日出席悼念活動，不但安撫最脆弱的一群，更以行動團結大家；恐襲過後一星期，她周五（22日）與約5000名民眾齊集槍擊案事發地點附近的哈格利公園（Hagley Park），參與全國悼念活動，她再次戴上黑色頭巾，並在講話中強調全國上下團結一致，為死難者默哀。

阿德恩周二（19日）首次在國會發表講話時，更選擇以伊斯蘭問候語「As-Salaam Alaikum」（祝你平安）作開首，簡單又大膽地表明她的態度：用愛與和平團結國家。

新西蘭恐襲：新西蘭總理阿德恩周日（17日）到惠靈頓Kilbirnie清真寺參與悼念活動，期間與多名民眾擁抱，送上慰問。（Getty Images）

拒絕提及槍手名字

阿德恩周二的國會演說中，又強調自己永不會在講話中說槍手的名字：「他是一名恐怖份子、他是一名罪犯、他是一名極端主義者。當我提及他時，他將會是沒有名字的人。我懇求你們：說及那些我們失去的人的名字，而非那個奪取他們生命的人的名字。他或想自己臭名昭著，但在新西蘭的我們將不會給他任何東西，甚至是他的名字。」

此舉與其他西方國家大肆渲染兇手血腥行徑不同，新西蘭民眾亦照總理的意思盡量避談槍手名字，集中精力團結國家及幫助受害者。

新西蘭恐襲：阿德恩在國會發表講話時以伊斯蘭問候語作開首，又強調自己永不會在講話中說槍手的名字。（法新社）

迅即以實政回應恐襲

新西蘭當局不只停留在同情及關愛之上，更在襲擊後承諾會有具體立法改革。阿德恩周一（18日）會見內閣成員時表示會在10天內加強槍械管制，並說到做到，周四（21日）宣布實施更嚴格的槍械管制，包括禁止出售軍用半自動槍械和步槍。新西蘭的做法在美國社會引來不少迴響，批評華府的槍管立法一拖再拖。

阿德恩又承諾在新西蘭乃至全球範圍清除種族主義，強調對抗種族主義應無分國界。

新西蘭槍擊案後，總理阿德恩（Jacinda Ardern）周四（21日）宣布，當地會實施更嚴格的槍械管制，包括禁止出售軍用半自動槍械和步槍。（路透社）

好打得+悲天憫人=好領袖

阿德恩的剛柔並濟不但展現政府的決心，更成功團結人民，為她贏得包括穆斯林在內的國民支持及全世界掌聲。她更贏得對手尊重，反對派議員柯林斯（Judith Collins）亦讚揚這位總理非常出色。

英國《衛報》專欄作家摩爾（Suzanne Moore）引用美國黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luther King）名句「真正的領導人並不是尋求共識，而是創造共識」，形容阿德恩在事件中塑造多個共識，展現出行動、關心及團結。

新西蘭恐襲：阿德恩的剛柔並濟為她贏得國民支持及全世界掌聲。大愛的左派更力棒褉她為新一代領袖代表。（路透社）

「逆流」女領袖 可遇不可求

阿德恩上台時年僅37歲，雄心勃勃的和年輕的她，常被外界與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）作對比，並擔心她可能「有姿勢無實際」。

在今次事件後，相信阿德恩已證明自己實力。近年主張「保護主義」及反難民思潮的右翼管治者在國際政壇聲勢浩大，在大愛左派領袖均「唔爭氣」的情況下，難怪阿德恩這位「逆流領袖」被外國媒體更力棒為新一代領袖代表，更形容她是次的處理手法，較杜魯多及美國前總統奧巴馬更勝一籌。

不過話說回來，若有一名「好打得」又有愛民如子的領袖，相信很多民眾已經心滿意足。但環顧全球這些剛柔並重的領袖又有幾多個？

（綜合報道）