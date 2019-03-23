金正恩「御用攝影師」被解僱　「過份熱心工作」惹禍？

攝影愛好者一向追求作品可以完美，因此在拍攝角度都會非常講究。不過在朝鮮，一名政府「御用攝影師」就因為希望拍攝領袖金正恩的照片，結果犯下大錯，慘被辭退兼逐出黨。

據位於韓國首爾、專門報道朝鮮新聞的《Daily NK》周三（20日）報道，這宗事件發生於上周日（10日），一名47歲、譯音姓李的金正恩御用攝影師在拍攝對方視察最高人民議會選舉情況時，他在金正恩的前面拍照，而且有片段顯示他的相機閃光燈剛擋住金正恩的頸部大約三秒，因而「冒犯天條」。

該報道指，朝鮮官員認為涉事攝影師的行為「損害了最高領導人的尊嚴」，並違反了「攝影師不得在領導人方圓兩米範圍內拍照」及「禁止直接在領導人面前拍攝」規例，結果這名熱心工作、曾到越南河內拍攝第二次「特金會」的攝影師在上周二（12日）被辭退，同時逐出執政勞動黨。另外國營傳媒亦已經刪除有關片段。

在朝鮮，當局對人們拍攝領導人有極為嚴格要求，例如拍攝領導人銅像時，不可模仿其姿勢或擺出古怪動作，而且需要完整地拍攝全個銅像。

朝鮮領袖金正恩出巡時，其「御用攝影師」在他的面前拍攝。由當地電視台的片段可見，該名攝影師所使用的相機閃光燈剛巧擋住金正恩的頸部達三秒，結果攝影師就被指對領導人大不敬，因而被解雇。而有關片段其後亦被電視台刪除。（網上片段截圖）

（綜合報道）