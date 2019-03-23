日本佳子公主大學畢業　首談「理想男友」條件

現年24歲的日本佳子公主（Princess Kako of Akishino）周五（22日）出席其所就讀的日本國際基督教大學（ICU）畢業典禮。她當天早上在學校園內應媒體請求讓記者拍照。她說自己得以度過充實的學生生活，對此表示感謝。

她在大學畢業之際，以書面形式回答記者提問。佳子在文中也回應姐姐真子公主與小室圭結婚延期的一事。她表示：「我認為結婚這件事，當事人的心情很重要」，「希望能夠以達成姐姐個人心願的形式進行」。

公主還提及「不僅是姐姐的事情，我從以前開始就感覺到，在接收媒體等的資訊時，認真考慮它的可信度以及（媒體）傳播信息的意圖等相當重要」。這番言論或容顯示，公主關注媒體過度報道一事。



她就姊姊的婚事表達意見後，對於自己婚姻表示「希望不要太晚」。記者自然不會放過此一機會，詢問她是否有拍拖的對象。不過公主隨即「落閘」，稱「包括以後在內，不打算對此作出回答」。不過她倒是願意大方談及心目中的理想男友是「能夠相互陪伴而感到安心的對象」。

公主畢業後暫未打算有升學或就業，而是選擇履行公務。她預定在9月中旬訪問奧地利和匈牙利。

日本佳子公主：她在2019年3月22日畢業於日本國際基督教大學。佳子是秋篠宮文仁親王和紀子王妃的二女兒。（視覺中國）

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（綜合報道）