【英國脫歐】施展精神感應　彎曲湯匙大師稱要以「超能力」阻脫歐

著名魔術師、自稱「超能力者」的尤里蓋勒（Uri Geller）在網上向英國首相文翠珊（Theresa May）發公開信，稱會以超能力阻止脫歐，並呼籲希望留歐的人民與他在特定時間發射「精神感應」以影響她、讓她放棄脫歐思想。

尤里蓋勒周日（23日）在個人Facebook上貼文，表示自己會協助阻止脫歐。他稱他感受到英國人強烈拒絕脫歐的意識，而他正準備以「超能力」阻止脫歐發生。他聲稱已認識文翠珊21年，並上載了一幅他與文翠珊的往時的合照。

尤里蓋勒說道：「我是多麼的敬佩你，所以我會用超能力阻止你帶領脫歐，我有能力做到。」

尤里蓋勒現住在以色列，他表示他正計劃分別在早上11時11分及晚上11時11分這兩個時間「發功」，並呼籲同樣希望留歐的人民與他在該兩個時間發射「精神感應」以影響文翠珊、讓她放棄脫歐思想。

尤里蓋勒上載的一幅他與文翠珊的合照。（尤里蓋勒Facebook）

尤里蓋勒是一名著名魔法師，曾多次在電視上表演彎曲湯匙、心靈感應等魔術。

他表演生涯跨越近半世紀，唯他表示這些都是他的超能力，並自稱「超能力者」。

現在尤里蓋勒已一度成為彎曲湯匙的代表，甚至連日本動畫《寵物小精靈》中的尤基納（Yungera），名字和拿湯匙的造型也是因他而來。

（衛報）