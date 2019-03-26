【英國王室】Meghan變Me-Gain　梅根得罪員工被改花名「我贏哂」

英國哈里王子的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）快將臨盆，但仍然是非不絕，她從婚前開始已出現「難服侍」的傳聞，指肯辛頓宮（Kensington Palace）的員工對她怨聲載道，最近再有報道指，王室員工為梅根取了一個花名「Me-Gain」，在背後取笑她。

消息人士早在籌備哈里王子（Prince Harry）大婚時就透露過，梅根要求多多，例如不滿婚禮場地聖喬治教堂（St. George's Chapel）散發霉味，要求職員在賓客到達前噴灑香水及空氣清新劑，因此出現了「麻煩公爵夫人」的外號。

受英國上流社會歡迎的雜誌《尚流》（Tatler）5月號報道，梅根作風與其他王室成員大相逕庭，部分員工覺得她太自我中心，為她取了新外號「Me-Gain」，揶揄她凡事要贏盡彩頭。

網民在社交媒體上也一早為梅根起了個差不多的綽號：「Me-Again」，諷刺她天天見報。

梅根被指「難服侍」得罪員工而被改花名。圖為2019年3月11日，梅根在倫敦出席英國聯邦日活動。（視覺中國）

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（每日郵報／太陽報）