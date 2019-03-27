「特金會」主廚：金正恩愛美食胃口好　朝鮮廚師自帶食材

美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩2月底在越南河內的會面雖然提早結束，但兩人期間也有圍坐圓桌，共進晚餐。 兩名領導人的膳食由主辦「特金會」的河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）安排，酒店行政總廚斯馬特（Paul Smart）周日（24日）受訪，不但透露金正恩和特朗普飲食喜好，還提到朝鮮廚師團隊「很神秘但非常專業」。

斯馬特接受《中國新聞周刊》訪問時提到，金正恩特別喜歡名貴菜餚，例如魚子醬、龍蝦和鵝肝。他3月初也向法新社透露，有別於喜歡全熟牛扒的特朗普，金正恩愛吃只得三成熟甚至更生（medium-rare to rare）的牛扒。

斯馬特表示，可以看得到金正恩非常喜歡用餐和體驗美食，而且胃口也很好。

「特金會」主廚：斯馬特表示，可以看得出金正恩十分喜歡美食，而且胃口也很好。（視覺中國）

斯馬特說，美朝雙方分別帶來廚師團隊，雙方合作得很愉快。他形容，朝鮮廚師製作菜式時極其細緻，而且攜帶了所需的食材，包括五花牛肉、辣白菜和人參等等；另外還有鵝肝醬和辣椒醬，以及甜柿賓治等飲品，團隊甚至帶來了擺盤用的雕刻小鳥。

斯馬特評價朝鮮廚師團時稱：「很神秘，但非常專業。」

朝鮮的辣白菜和甜柿賓治最終成為了「特金會」午宴的菜式。

「特金會」主廚：斯馬特在峰會召開前6日才收到通知，要為特朗普和金正恩兩名國家領導人安排膳食。（視覺中國）

斯馬特在首腦會談召開前6天，才突然接到成為「特金會」主廚的任務。他表示，自己考慮菜式時力求口味中立，以簡單可口的食品滿足雙方味蕾。他提到，在制定菜式主題時曾考慮加入越南元素，但經深思後最終決定以西式為主。

峰會提早結束感失望

他透露，團隊原先在午餐中精心安排了法式鵝肝、鱈魚和蜜餞人參等菜式，可是會面突然提早結束，午宴也順帶取消，令廚師們大失所望。惟斯馬特覺得他們很快會有另一次機會，相信兩人會再次會面。

來自澳洲的斯馬特，多年來見慣「大場面」。他曾為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）做菜。曾受聘於倫敦麗斯酒店（The Ritz London）的他，亦多次在美國總統的宴會上獻藝。

（綜合報道）