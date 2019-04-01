【英國王室】傳英女王放棄在公共道路上駕駛

英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）周日（3月31日）報道，自2019年1月17日菲臘親王（Prince Philip）發生車禍，並在2月選擇放棄駕駛執照後，現在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）亦聽取其安全團隊的建議，決定放棄在公共道路上行駛，只能由司機接送。至於白金漢宮（Buckingham Palace）的發言人則沒有對此發表評論。

報道指，92歲的英女王做出這一決定可能並不情願，因為她的汽車收藏估計價值約1億港元，擁有多架名車如Land Rover、Range Rover、賓利（Bentley）及積架（Jaguar）等，非常享受駕駛帶來的樂趣。

英女王雖然沒有駕駛執照，但作為君主的她仍能在公共道路上合法駕駛，是全英國唯一能這樣做的人；當年18歲的她在第二次世界大戰期間加入女子輔助服務隊（Women's Auxiliary Territorial Service），並接受過駕駛訓練。

報道又透露，其實英女王對自己的駕駛技術很有自信，英國前外交官古沛勤爵士（Sherard Cowper-Coles）就稱，1998年沙特阿拉伯國王阿卜杜拉（King Abdullah）去巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）探訪英女王，便被她的駕車速度嚇倒，並懇求她放慢車速。

（綜合報道）