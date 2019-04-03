特朗普：曾當面稱呼習近平為「皇帝」

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（2日）透露，2017年11月出訪北京時曾當面稱呼中國國家主席習近平為「皇帝」，還稱對方喜歡這樣。

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特朗普在華盛頓出席共和黨國會全國委員會（National Republican Congressional Committee）春季晚宴時發表演講，提到首訪中國的事情。

特朗普說：「作為強人的習主席，我稱呼他作『皇帝』（king）。他回應稱，『但我不是皇帝，我是主席（president）』。我說不是，你是終身主席，所以你是皇帝。他回應說『嗯……嗯』。他喜歡這樣。我叫他皇帝。我和他相處得很好。」

2017年11月，特朗普上任後首次出訪中國，獲北京以「國事訪問+」（State Visit Plus）規格招待。在訪問前約4個月，全國人大通過取消國家主席的任期限制。

特朗昔在晚宴上又提到對中國徵收關稅。他說：「他們（中國）會在短時期內追上我們（的經濟）……約兩年之內，在我任期完結之時。如果你有一名普通（normal）的總統……中國本應已趕上美國。但現在他們需要一段長時間才能追上我們了。」

（美國有線新聞網絡）