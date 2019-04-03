日本平成年代最後1個月　日皇明仁依舊公務繁重

日皇明仁4月30日將要退位，「平成」年代尚餘不足一個月便要結束，可是明仁陛下的行事曆依舊填滿各種活動。

日皇明仁周五（5日）將出席「到任國書儀式」，接受來自馬來西亞和沙特阿拉伯新上任的駐日大使問候。這次亦很可能是平成年代的最後一次到任國書儀式。

4月10日適逢是明仁與皇后美智子結婚60周年紀念日，他們將接受皇太子德仁夫婦和皇族人士的祝賀。4月12日則到位於橫檳市青葉區與東京都町田市的「兒童王國」遊樂園參訪。明仁夫婦1959年結婚時，希望將國民的禮金用於「建設孩童設施」，於是興建了「兒童王國」。

4月17至19日，明仁將到訪三重縣並前往伊勢神宮參拜，以出席退位相關的「神宮親謁之儀」。屆時由歷代天皇繼承「三神器」中的天叢雲劍與八尺瓊勾玉將一同運到該處，稱為「劍璽動座」。

4月23日，明仁將造訪位於東京都八王子市的昭和天皇山陵。

日皇明仁：日皇明仁3月12日穿上傳統服飾，在皇宮內舉行儀式，向皇室祖先報告退位事宜。（視覺中國）

明仁4月24日將按每月慣例，與皇太子德仁和秋篠宮文仁舉行「三者會談」。此會談由美智子皇后自2012年起提出，作為「傳承場合」。26日，明仁將到憲政紀念館出席「綠色典禮」，以表揚推動綠色運動的人士，並預料是明仁最後一次的外出公務。

《朝日新聞》引述宮內廳高層表示：「天皇陛下有意直到退位之時為止，都與皇后陛下共同履行職務。」

（朝日新聞）